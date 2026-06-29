"Отстаньте от детей со своими диалектизмами". Украинская мама пожаловалась на азбуку, но нарвалась на хейт

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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'Отстаньте от детей со своими диалектизмами'. Украинская мама пожаловалась на азбуку, но нарвалась на хейт
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Украинская мама пожаловалась на азбуку, которую подарили её ребёнку. В частности, женщина жаловалась на то, что в издании на букву Б была белка вместо белки-ореховика, а на Ч — чайка, хотя должен был быть изображен мартин. Кроме того, на букву Ж была изображена не обычная лягушка, а ропуха.

В посте в Threads женщина с ником 3amlucy также рассказала, что в азбуке другого издательства на букву А был ангелочек, а на Я – ангелочек. "У нас есть атеистически и зоологически адекватные азбуки, или я уже слишком многого хочу?" — написала мама ребенка.

"Отстаньте от детей со своими диалектизмами". Украинская мама пожаловалась на азбуку, но нарвалась на хейт

Среди украинцев разгорелась жаркая дискуссия. В частности, многие отмечали, что впервые слышат подобные слова. Так, например, слово виварка напоминало пользователям посуду, в которой вываривали вещи, и если бы так назвали белку, то было бы непонятно, о чем идет речь. В то же время некоторые советовали создать женщине собственный алфавит, если ни один из имеющихся у неё не подошёл, а кто-то говорил, что тогда и нужно создавать алфавит диалектизмов разных регионов Украины.

"Выварка – это чан, в котором вещи вываривали в СССР. Отстаньте от детей со своими диалектизмами".

"Отстаньте от детей со своими диалектизмами". Украинская мама пожаловалась на азбуку, но нарвалась на хейт

"Если бы кто-то сказал на белку вываварка, я бы ничего не поняла. Составьте свой собственный алфавит – похоже, ни одно издательство вам не подойдет".

"Отстаньте от детей со своими диалектизмами". Украинская мама пожаловалась на азбуку, но нарвалась на хейт

"Значит, должен быть алфавит для диалектов западной Украины и остальных трех частей, тогда все будут довольны. Потому что всю свою сознательную жизнь я знаю слово белка, а виверку (вевюрка) узнала в Польше. Не из злости, просто иногда очень душно, когда вокруг есть более значимые проблемы".

"Отстаньте от детей со своими диалектизмами". Украинская мама пожаловалась на азбуку, но нарвалась на хейт
"Отстаньте от детей со своими диалектизмами". Украинская мама пожаловалась на азбуку, но нарвалась на хейт

"Бедный ребенок, бедный мужчина, бедное окружение".

"Отстаньте от детей со своими диалектизмами". Украинская мама пожаловалась на азбуку, но нарвалась на хейт

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