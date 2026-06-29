'Отстаньте от детей со своими диалектизмами'. Украинская мама пожаловалась на азбуку, но нарвалась на хейт

Украинская мама пожаловалась на азбуку, которую подарили её ребёнку. В частности, женщина жаловалась на то, что в издании на букву Б была белка вместо белки-ореховика, а на Ч — чайка, хотя должен был быть изображен мартин. Кроме того, на букву Ж была изображена не обычная лягушка, а ропуха.

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В посте в Threads женщина с ником 3amlucy также рассказала, что в азбуке другого издательства на букву А был ангелочек, а на Я – ангелочек. "У нас есть атеистически и зоологически адекватные азбуки, или я уже слишком многого хочу?" — написала мама ребенка.

Среди украинцев разгорелась жаркая дискуссия. В частности, многие отмечали, что впервые слышат подобные слова. Так, например, слово виварка напоминало пользователям посуду, в которой вываривали вещи, и если бы так назвали белку, то было бы непонятно, о чем идет речь. В то же время некоторые советовали создать женщине собственный алфавит, если ни один из имеющихся у неё не подошёл, а кто-то говорил, что тогда и нужно создавать алфавит диалектизмов разных регионов Украины.

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"Выварка – это чан, в котором вещи вываривали в СССР. Отстаньте от детей со своими диалектизмами".

"Если бы кто-то сказал на белку вываварка, я бы ничего не поняла. Составьте свой собственный алфавит – похоже, ни одно издательство вам не подойдет".

"Значит, должен быть алфавит для диалектов западной Украины и остальных трех частей, тогда все будут довольны. Потому что всю свою сознательную жизнь я знаю слово белка, а виверку (вевюрка) узнала в Польше. Не из злости, просто иногда очень душно, когда вокруг есть более значимые проблемы".

"Бедный ребенок, бедный мужчина, бедное окружение".

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