'Ось пʼять ягідок в траві, зʼїв одну – лишилось…' Коварные загадки для 1 класса запутали даже взрослых

В учебе, как и в жизни, одно из важнейших правил – не торопиться. Как это работает, наглядно продемонстрировала учительница начальных классов, ведущая аккаунт в TikTok под ником @natali_232323.

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В своем аккаунте в соцсети она опубликовала ролик, в котором загадывает детям стихотворные загадки. Каждая состоит из двух строк, и в ней пропущено последнее слово. Задача ребенка – правильно назвать это слово. Но в головоломке есть небольшой подвох: правильный ответ на самом деле не рифмуется с предыдущей строкой.

Суть задания в том, что оно побуждает ребенка автоматически назвать рифму. Но стоит ему задуматься на секунду, как становится понятно, что этот ответ, который первым приходит в голову, на самом деле неправильный. Вот эти стишки:

Круглої форми голова,

такої ж форми буква...

Хочется ответить "А", но правильный ответ здесь — "О".

Главные истории дня

Ось п'ять ягідок в траві,

з'їв одну, лишилось...

Рифмованный вариант – "дві", а правильный ответ – "чотири".

Вітер нам мороз приніс,

шапку одягни на...

Хочется ответить "ніс", а вот настоящий ответ никак не клеится с ритмом стишка, ведь это довольно длинное слово "голову".

Білим снігом все покрито,

значить скоро буде...

Конечно, можно сказать, что "літо" и вправду не за горами, но правильный ответ на эту загадку – весна.

Вийшов заєць погулять,

лап у зайця рівно...

Тот, кто знает классическую считалку тоже про зайчика, на автомате ответит "п'ять". Но на самом деле лап у животного четыре.

Комментаторы поста порадовались ответам детей и нередко признавались, что сами тоже сразу автоматически отвечали в рифму. Кто-то шутил, что это тест на будущих гуманитариев и технарей. На самом деле это очень поучительные загадки, которые прививают детям привычку давать себе время на размышления, прежде чем выкрикивать ответ. Такие задания развивают терпение и навык обдумывания собственных слов и решений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как учительница из Киева придумала, как пересаживать детей в классе без споров и отговорок.

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