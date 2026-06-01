'Это потом вылезет боком'. Метод учительницы по пересадке учеников вызвал споры в сети

Когда у учителя возникает необходимость изменить рассадку учеников за партами, это каждый раз оборачивается проблемами – важно учесть, чтобы рядом не оказались дети, находящиеся в конфликте. Сажать вместе лучших друзей тоже не стоит. Поэтому пересаживание может превратиться в сложный квест. Однако учительница начальных классов из Киева показала, как педагогу упростить себе эту задачу.

В ролике, который пани Ирина опубликовала в своем TikTok, она продемонстрировала игру, которая помогает поменять детей местами без лишних "не хочу" и "не буду". Конкретно в этом видео она пересадила своих учеников с помощью таблицы умножения на 7.

Учительница распечатала примеры из этой таблицы, не указав ответы. Отдельно она сделала карточки с ответами. Эти карточки женщина расставила на партах, а примеры вырезала и разложила на своем столе изображением вниз. Войдя в класс дети вслепую брали себе пример, решали его и занимали соответствующее место за столом. По словам Ирины, она пересаживает своих учеников таким образом каждую неделю, чтобы у них менялся угол обзора и правильно формировалось зрение. Большинство комментаторов откликнулись на такой лайфхак одобрительно, а некоторые педагоги попросили поделиться с ними материалами для изготовления таких карточек.

Однако в комментариях прозвучали и несколько замечаний. "Как показала практика, такая рандомная рассадка потом вылезает боком", – написала одна из комментаторов. Она как раз и имела в виду случаи, когда такой случайный метод рассадки сводит вместе детей, находящихся в конфликте, или разговорчивых друзей, которые потом все время отвлекают друг друга от учебы. Однако учительница отметила, что такое пересаживание она проводит еженедельно, поэтому проблемные пары не сидят рядом долго.

Еще одна проблема, на которую указали комментаторы – это дети с проблемами зрения. Например, ученик с близорукостью может оказаться там, где ему будет плохо видно доску. Оказалось, педагог учла этот момент и дети, которым объективно не подходит доставшееся место могут договориться с одноклассниками и поменяться партой.

