"Врач тоже должен сам переболеть?" Педагог ответила на упреки родителей, что учительница должна иметь собственных детей

Юлия Потерянко
Моя Школа
78
'Врач тоже должен сам переболеть?' Педагог ответила на упреки родителей, что учительница должна иметь собственных детей

У родителей школьников периодически возникают вопросы к квалификации школьных учителей. Но некоторые упреки вызывают у педагогов недоумение. Одна из таких претензий – можно ли считать профессиональным учителя, который сам не имеет детей?

Видео дня

О ней рассказала в своем TikTok учительница начальных классов из Днепра по имени Оксана. "Учительница не может учить детей, если у нее нет своих детей – такую фразу однажды сказала мне мама моего ученика", – поделилась она удивлением с подписчиками.

Педагог отреагировала довольно резко и иронично, поставив под сомнение саму логику такого утверждения. "Я свою профессию учителя получала не в роддоме, а в университете педагогическом", – объяснила Оксана. И отметила, что не видит связи между методикой преподавания, психологией и педагогикой с рождением детей. "Или, возможно, когда ты становишься мамой, то сразу получаешь и диплом учителя?", – саркастически добавила она.

Чтобы показать абсурдность подобной логики, учительница привела сравнение с другими профессиями "По такой логике получается, что врач также не может лечить людей, если он сам не болен? Или как ты можешь быть продавщицей в магазине овощей, если ты не овощ?", – спросила она.

Комментаторы, которые тоже работают педагогами, пожаловались, что тоже сталкивались с таким предубеждением. Хотя некоторые мнение поддержали: якобы, собственные дети такого же возраста, как и ученики, помогают лучше понимать свой класс.

"Врач тоже должен сам переболеть?" Педагог ответила на упреки родителей, что учительница должна иметь собственных детей

Хотя на самом деле мнения комментаторов разделились. В том числе и потому, что учителями и воспитателями часто работают совсем молодые женщины, которые еще не успели завести семью.

"Врач тоже должен сам переболеть?" Педагог ответила на упреки родителей, что учительница должна иметь собственных детей

Случались и в комментариях и шутки. Например, намеки на то, что патологоанатомы вряд ли смогут хорошо провести вскрытие, ведь они живые, и что после работы с чужими детьми желание иметь своих может полностью исчезнуть.

"Врач тоже должен сам переболеть?" Педагог ответила на упреки родителей, что учительница должна иметь собственных детей

Ранее OBOZ.UA рассказывал, об учителе, который остроумно спародировал ученика, раздражающего своими вопросами

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!