'Врач тоже должен сам переболеть?' Педагог ответила на упреки родителей, что учительница должна иметь собственных детей

У родителей школьников периодически возникают вопросы к квалификации школьных учителей. Но некоторые упреки вызывают у педагогов недоумение. Одна из таких претензий – можно ли считать профессиональным учителя, который сам не имеет детей?

О ней рассказала в своем TikTok учительница начальных классов из Днепра по имени Оксана. "Учительница не может учить детей, если у нее нет своих детей – такую фразу однажды сказала мне мама моего ученика", – поделилась она удивлением с подписчиками.

Педагог отреагировала довольно резко и иронично, поставив под сомнение саму логику такого утверждения. "Я свою профессию учителя получала не в роддоме, а в университете педагогическом", – объяснила Оксана. И отметила, что не видит связи между методикой преподавания, психологией и педагогикой с рождением детей. "Или, возможно, когда ты становишься мамой, то сразу получаешь и диплом учителя?", – саркастически добавила она.

Чтобы показать абсурдность подобной логики, учительница привела сравнение с другими профессиями "По такой логике получается, что врач также не может лечить людей, если он сам не болен? Или как ты можешь быть продавщицей в магазине овощей, если ты не овощ?", – спросила она.

Комментаторы, которые тоже работают педагогами, пожаловались, что тоже сталкивались с таким предубеждением. Хотя некоторые мнение поддержали: якобы, собственные дети такого же возраста, как и ученики, помогают лучше понимать свой класс.

Хотя на самом деле мнения комментаторов разделились. В том числе и потому, что учителями и воспитателями часто работают совсем молодые женщины, которые еще не успели завести семью.

Случались и в комментариях и шутки. Например, намеки на то, что патологоанатомы вряд ли смогут хорошо провести вскрытие, ведь они живые, и что после работы с чужими детьми желание иметь своих может полностью исчезнуть.

