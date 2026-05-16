'Какие успокоительные принимает Оксана Васильевна?' Учитель из Киева рассмешил видео с 'одноклассником', которое вызовет у вас дежавю

Наверное, у каждого в школьные годы был такой одноклассник, который раздражал всех вокруг своими странными вопросами, которые задавал по сто раз за урок. Пародию на такого одноклассника сделал киевский учитель украинского языка Юра Пеони.

Педагог, который ведет блог о школьной жизни, опубликовал в TikTok ролик о таком ученике, который то ли слишком старается, то ли пытается потратить как можно больше времени. Чем одновременно и насмешил, и немножко разозлил своих подписчиков.

Среди вопросов, которые звучат в ролике, встречаются настоящие перлы:

Оксана Васильевна, извините. Вы сказали, что надо взять двойные листочки в линию. А можно взять одинарный в клеточку?

Оксана Васильевна, то есть мы пишем на седьмой строчке, и мы считаем сверху, получается? То есть не снизу, а сверху, правильно?

Оксана Васильевна, извините. На странице тридцать седьмой вы задали второе и третье задание. То есть четвертое и пятое мы не выполняем, да? То есть только второе и третье. Искренне вам благодарен.

Оксана Васильевна, вопросик. Вы сказали, что этот диктант на оценку, то есть в конце прямо будет оценка в журнал, или как?

А в финале учитель-блогер выдал настоящий шедевр: "Оксана Васильевна, извините. Просто хотел сказать, что вы напоминаете мне Стефанию из песни Kalush Orchestra. Седеете на глазах".

Конечно, наибольший отклик этот ролик нашел в сердцах учительниц, которых на самом деле зовут Оксанами Васильевнами. "Я Оксана Васильевна и я учительница. Подтверждаю, что есть такие дети", – написала одна. "Моя мама Оксана Васильевна,иду спрошу,что она употребляет", – прокомментировала другая. "Я не Оксана Васильевна, но у меня глаз уже задергался", – призналась третья.

Одним из самых популярных вопросов оказалось, что употребляет Оксана Васильевна. Всем хотелось узнать, что поможет сохранить спокойствие в классе, где есть такой ученик.

Хвалили Юру Пеони и за точно схваченный образ школьника-зануды. В основном подписчики выражали словами вроде "выбесило через экран".

Нашлись и такие комментаторы из числа учителей, которые пожаловались не только на учеников, которым не всегда понятны все нюансы. Но и на таких же родителей.

В конце концов, был раскрыт и главный секрет терпения Оксаны Васильевны. Она просто любит своего любознательного ученика.

