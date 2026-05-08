Последнее контрольное эссе. Учитель – звезда сети из Киева не сдержал слез, читая произведения учеников: что написали дети

Учитель украинского языка и литературы, а также популярный блогер Юрий Пеони дал задание выпускникам написать контрольное эссе. У школьников было три темы на выбор, среди которых:"Уроки, которых не было в учебниках", "Момент, который я заберу с собой" и "Люди, без которых мое обучение было другим".

Видео дня

После того, как дети сдали задания, педагог зачитал, что именно они написали в своих работах. Во время прочтения текстов учитель не смог сдержать слез, ведь дети были настолько искренними в эссе. Так, кто-то отмечал, что в их воспоминаниях останется много смеха в школе, который они пронесут через годы. Некоторые из выпускников писал, что школа учила их быть человеком, и хотя не все хотели учить этот предмет, однако именно этому школьнику удалось это сделать.

"Юрий Владимирович делает уроки, которые никогда не делал никто. Я бы могла сказать об этих учителях гораздо больше, но в голову лезет только множество моментов, которые невозможно собрать на одной бумажке. Поэтому, на самом деле, я не представляю свою жизнь без людей: друзей, одноклассников, учителей. Я действительно благодарна всем за этот совместный путь. Это было невероятно", – зачитал одну из работ учитель.

Иногда во время прочтения текстов школьников педагогу приходилось делать паузы, ведь он не мог сдержать слез от того, что писали его ученики. В работах они выражали слова благодарности школьным преподавателям, в том числе и самому Юрию. Подписывая видео, он отметил, что это задание сделало ему невероятно больно, однако это этап, которого невозможно обойти в жизни.

В комментариях пользователи сети поддержали педагога и отметили, что он стал опорой и поддержкой для учеников и они будут помнить его всю жизнь.

"Вы понимаете, что вы для них сделали, понимаете? Вы стали для них опорой, действительно поддержкой и они бесспорно будут помнить вас всю жизнь, вы сделали для них больше чем кто-либо. Благодарна вам, как человеку и учителю за такой подход и за такую любовь", – писали украинцы.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть захватила ностальгия из-за песни для школьного выпускного в 2026 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!