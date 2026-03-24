'Они выбрали шедевр всех времен'. Сеть захватила ностальгия из-за песни для школьного выпускного в 2026 году. Видео

Звездный учитель физики и информатики из Киева Руслан Цыганков поразил сеть показав видео с репетиции школьного вальса выпускников школы в 2026 году. В комментариях в восторге, ведь для своего последнего танца в стенах этого заведения ученики выбрали легендарных Scorpions.

Роликом педагог поделился в социальной сети TikTok. Видео уже собрало почти 700 тысяч просмотров, а в комментариях пишут, что у этих детей точно есть вкус, потому что это шедевр всех времен.

Пользователи в комментариях ностальгируют под выбранную детьми песню Scorpions – Still Loving You. Кто-то вспоминает, что они тоже под нее танцевали на выпускном балу, кто-то пишет о медленных танцах на дискотеках и первых поцелуях именно под эту композицию.

"Мой первый поцелуй давным-давно", "Мы тоже под эту песню танцевали", – вспоминают в комментариях.

