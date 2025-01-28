Что такое пороговый балл и сколько баллов нужно набрать по разным предметам на НМТ-2025

Пороговый балл – это минимальное количество тестовых баллов, которые получают поступающие на Национальном мультипредметном тесте по составляющим предметам. Ежегодно определенный уровень, который необходимо преодолеть участникам экзамена, устанавливает Министерство образования и науки.

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Набрав необходимое количество баллов, абитуриенты смогут принять участие в конкурсном отборе в высшие образования, сообщает Оsvita.ua. Следует отметить, что порог определяется именно для тестовых баллов, а не для рейтинговых.

Если поступающий получил тестовый балл, равный пороговому или превышающий его – он преодолел необходимый уровень. Участник экзамена сможет получить оценку в шкале 100-200 баллов и поступить в вуз.

Когда абитуриент получает тестовый балл меньше установленного порога, он не может подавать результаты экзамена в приемную комиссию университета.

Перевод тестовых баллов в рейтинговую шкалу 100–200 баллов происходит на основании таблиц перевода по каждому предмету НМТ, содержащих Порядок приема в конкретном году.

В 2025 году для преодоления порога и участия в конкурсном отборе поступающим необходимо набрать 15% правильных ответов по каждому предмету.

Чтобы получить по 100 баллов за каждый предметный блок, достаточно набрать:

5 баллов по математике, иностранному языку, физике;

6 баллов – по химии;

7 баллов – по украинскому языку, украинской литературе, географии и биологии;

8 баллов – по истории Украины.

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