С какими болезнями освобождают от прохождения НМТ в 2025 году: полный список

Украинские поступающие должны обязательно сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году. Однако есть те абитуриенты, которые вместо результатов экзамена могут использовать результаты собеседования в высшем образовании.

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В частности, поступающие, имеющие определенные заболевания, патологические состояния или инвалидность, или нуждающиеся в экзаменационном центре особых условий, которые невозможно создать, могут быть освобождены от прохождения НМТ. Если абитуриенты с особыми образовательными потребностями представляют документы на участие в конкурсном отборе, то университет должен обеспечить соответствующие условия для проведения вступительных экзаменов, сообщает Оsvita.ua.

Если участник экзамена относится к категории лиц, имеющих особые образовательные потребности, однако его диагноза нет в перечне, то он должен составлять НМТ при наличии особых условий. Для этого он должен при регистрации сделать соответствующую отметку о такой необходимости и предоставить подтверждающие это документы.

Если региональный центр оценивания качества образования предоставляет официальный отказ поступающему для создания необходимых условий в экзаменационном центре, это является основанием для поступления по результатам собеседования, без составления НМТ.

Напомним, украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) определил схему, согласно которой будут начисляться баллы за выполнение, частичное выполнение или невыполнение задач на НМТ. Так, за неправильный ответ поступающий будет получать 0. Один балл можно получить в заданиях, где нужно выбрать один правильный ответ из 4 или 5. В тестах на установление логических пар каждая правильная приносит 1 балл, максимально за упражнение – 3 балла. За задание на поиск короткого ответа правильная дает 2 балла.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда начинается регистрация на НМТ-2025 в Украине.

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