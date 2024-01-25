Что такое профессиональный стандарт учителя и как его хотят изменить в 2024 году

Директор Украинского института развития образования Наталья Софий рассказала, что такое профессиональный стандарт учителя. В частности, утвержденный в 2019 году документ определяет общие и профессиональные компетентности педагога, а также содержит описание квалификационных категорий.

Об этом Софий рассказала в интервью Новой украинской школе. По ее словам, с момента создания стандарта возникло много вопросов его использования, поэтому в институте планируют улучшать положение.

Как отмечает руководитель ведомства, изменения будут предусматривать добавление еще двух аспектов. В первом речь пойдет о коммуникации – как она будет проходить и между кем в момент выполнения учителем определенных функций. Второй будет предусматривать автономию педагога, чтобы показать самостоятельность в осуществлении функций.

Софий отметила, что сейчас работают и над формулировкой компетентностей, ведь при их разработке больше ориентировались на начальную школу. По ее словам, также хотят сократить и обобщить объяснения, создав дополнительный учебно-методический пакет с практическими инструментами.

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В частности, речь идет об анкетах для самооценивания компетентностей, шаблонах помощи в составлении плана профессионального развития и советах использования полученных результатов. Директор УИРО отметила, что в начале 2024 года планируется создать общественное обсуждение обновленного стандарта.

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