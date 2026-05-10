Что такое 'рахманний'? Вы найдете это слово в произведениях Павла Тычины

Листая сборник стихов Павла Тычины, можно встретить прилагательное "рахманна" в описании земли. А Юрий Косач употребляет его же, описывая море, тогда как Василий Стус таким образом говорил о солнце. Но что означает это слово украинского языка?

Ответ дали авторы Telegram-канала "Розумій & Кажи| Українська мова", посвященного толкованию интересных слов. Конечно, они не могли не обратить внимание на это поэтичное прилагательное.

Согласно словарному определению, это слово описывает человека тихого, спокойного, смирного по натуре. Однако может употребляться и в отношении природы: моря, земли, окружающей среды и тому подобное. Вот несколько примеров, когда на прилагательное "рахманний" можно встретить в украинской литературе.

Коню мій, рахманна тварино, З тобою в дитинстві я подружив! (С. Добровольский)

Ой ти, земле, люба земле, – всю ж тебе душа приймає. Ти рахманна і пухка. (П. Тычина)

Море було рахманне і спокійне, яскріло лагідними виплесками хвиль та сповивало обрії далекою голубінню. (Ю. Косач)

А вот синонимы, которыми можно при необходимости заменить или объяснить это слово:

спокійний;

рівний;

тихий;

сумирний;

мирний;

смиренний;

тихомирний;

флегматичний.

