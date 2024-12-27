Что такое 'синдром стеклянного ребенка' и как его распознать. Советы родителям

У детей, имеющих брата или сестру с особыми потребностями, иногда развивается "синдром стеклянного ребенка". Таким образом, мальчики и девочки могут получать меньше внимания от родителей и чувствовать себя незамеченными.

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Об этом рассказывает детский психолог Кейт Эшлеман в интервью Cleveland Clinic. По ее словам, такой синдром не является медицинским диагнозом. Но состояние, которое возникает у детей, может оказать долгосрочное влияние на них, если их практические или эмоциональные потребности будут оставаться неудовлетворенными.

Кроме того, опыт, который ребята получили во время роста, делает "стеклянных" детей более уязвимыми к психическим заболеваниям. В частности, они:

быстро взрослеют и ведут себя зрелее (и тревожно), чем другие дети их возраста;

берут на себя семейные обязанности, не соответствующие развитию, например оплата счетов или перевод в кабинете врача;

переутомляются из-за их перфекционизма и склонности угождать людям;

борются с созданием и соблюдением здоровых границ;

создают образ, что они не нуждаются и не хотят помощи;

чувствуют себя виноватыми, когда просят о помощи, заботе или внимании, потому что они знают, как тяжело их родители работают, чтобы заботиться о брате или сестре.

Со временем у детей может появиться тихая обида, поскольку их невысказанные потребности остаются неудовлетворенными. Когда синдром прогрессирует, он может приводить к тревоге, депрессии, расстройству адаптации или поведению.

По словам Эшлеман, нужно создать безопасное пространство для разговора с сыном или дочерью о том, как на них влияет ситуация, в которой находится их брат или сестра. Кроме того, помочь ребятам могут люди, которым она доверяет. Взрослые также могут обратиться в организации, работающие с семьями, в которых есть дети с особыми потребностями.

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