Что такое 'спиж' на украинском: это странное слово любили наши предки

Украинский язык имеет множество интересных слов, о которых большинство могут годами ничего не знать. Одним из таких является странное слово "спиж", которое очень любили использовать наши предки.

О нем вспомнил в своем видео в социальной сети Instagram музыкант и популяризатор украинского языка Рами Аль Шаер. Он рассказал, что этим словом раньше называли бронзу.

За его словами, именно так предки говорили, когда речь шла об этом сплаве меди.

Сайт Горох также пишет о том, что это слово раньше использовали для описания бронзы или другого сплава металла для колоколов. В украинский язык оно попало из польского (spiż). На сегодня употребляется преимущественно в литературном или историческом контексте для описания металла.

