Что такое техника "Действие не по схеме", или Как за 30 секунд завладеть вниманием учеников

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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Что такое техника 'Действие не по схеме', или Как за 30 секунд завладеть вниманием учеников

Метод "Действие не по схеме" основан на нарушении привычного поведения детей и использовании неожиданных ситуаций. К примеру, он может состоять из шутки, необычного звука или движения. Таким образом, школьники мгновенно переключают свое внимание, ведь такой стимул нарушает их привычную деятельность и приводит к растерянности.

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Таким образом, учителя имеют время, чтобы завладеть вниманием учеников, рассказывает Оsvitanova. Благодаря такому способу педагогам не нужно повышать голос или проявлять негативные эмоции, а для детей создается положительная и эффективная среда для проведения урока.

Что такое техника "Действие не по схеме", или Как за 30 секунд завладеть вниманием учеников

Способы, которые помогут учителям завладеть вниманием школьников за 30 секунд

Школьники любят, когда педагог использует творческий подход на уроке. К примеру, провести занятие, посвященное теме Древней Греции, можно в костюме греческого бога или богини. Это будет что-то неожиданное для учеников.

Для того чтобы дети были внимательными, учителям можно намеренно ошибаться. Однако учеников следует предупредить об этом и предложить "подловить" на неточности.

Также педагоги могут выделить несколько минут на уроке, чтобы поинтересоваться у школьников о чем-нибудь современном. К примеру, самый популярный мем, тренд или исполнитель. Таким образом, дети будут чувствовать, что учителю интересен их мир.

Что такое техника "Действие не по схеме", или Как за 30 секунд завладеть вниманием учеников

Ученики любят, когда старшие делятся с ними личными историями, особенно когда они смешны или поучительны. Таким образом, у них создается эмоциональная связь с учителем.

Кроме того, педагог может провести викторину или минитест на проверку внимательности. Тем, кто правильно ответит, можно пообещать дополнительные баллы. Таким образом, у детей стимулируется сосредоточенность на материале.

Что такое техника "Действие не по схеме", или Как за 30 секунд завладеть вниманием учеников

При использовании этих методов учителям следует учитывать индивидуальные особенности учеников, ведь не все хорошо реагируют на неожиданные действия. Также педагогам следует выдерживать баланс между творчеством и дисциплиной, чтобы не ослабить авторитет. В то же время применять метод "Действия не по схеме" не стоит слишком часто, ведь в таком случае это может отвлекать школьников и снижать эффективность обучения.

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