Что такое техника 'Действие не по схеме', или Как за 30 секунд завладеть вниманием учеников

Метод "Действие не по схеме" основан на нарушении привычного поведения детей и использовании неожиданных ситуаций. К примеру, он может состоять из шутки, необычного звука или движения. Таким образом, школьники мгновенно переключают свое внимание, ведь такой стимул нарушает их привычную деятельность и приводит к растерянности.

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Таким образом, учителя имеют время, чтобы завладеть вниманием учеников, рассказывает Оsvitanova. Благодаря такому способу педагогам не нужно повышать голос или проявлять негативные эмоции, а для детей создается положительная и эффективная среда для проведения урока.

Способы, которые помогут учителям завладеть вниманием школьников за 30 секунд

Школьники любят, когда педагог использует творческий подход на уроке. К примеру, провести занятие, посвященное теме Древней Греции, можно в костюме греческого бога или богини. Это будет что-то неожиданное для учеников.

Для того чтобы дети были внимательными, учителям можно намеренно ошибаться. Однако учеников следует предупредить об этом и предложить "подловить" на неточности.

Также педагоги могут выделить несколько минут на уроке, чтобы поинтересоваться у школьников о чем-нибудь современном. К примеру, самый популярный мем, тренд или исполнитель. Таким образом, дети будут чувствовать, что учителю интересен их мир.

Ученики любят, когда старшие делятся с ними личными историями, особенно когда они смешны или поучительны. Таким образом, у них создается эмоциональная связь с учителем.

Кроме того, педагог может провести викторину или минитест на проверку внимательности. Тем, кто правильно ответит, можно пообещать дополнительные баллы. Таким образом, у детей стимулируется сосредоточенность на материале.

При использовании этих методов учителям следует учитывать индивидуальные особенности учеников, ведь не все хорошо реагируют на неожиданные действия. Также педагогам следует выдерживать баланс между творчеством и дисциплиной, чтобы не ослабить авторитет. В то же время применять метод "Действия не по схеме" не стоит слишком часто, ведь в таком случае это может отвлекать школьников и снижать эффективность обучения.

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