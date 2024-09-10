Как помочь школьникам понять математику: три совета от ученой

Учителя могут демонстрировать школьникам математику с помощью понятных моделей, связанных с их жизненным опытом. Например, используя подручные материалы – картон, веревку, ткани и т.д.

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В то же время педагоги должны начать объяснять материал с визуализации, а не с абстрактных законов. Об этом рассказывает доктор физико-математических наук, заведующая лабораторией прикладной математики Национального центра "Малая академия наук Украины" Екатерина Терлецкая в интервью Зеркало недели.

"Обычно речь идет об абстрактных понятиях, которые потом начинают демонстрировать на конкретных примерах. По такой схеме, например, изучение понятия "диаграммы Вороного" должно происходить так: сначала учитель должен дать математическое определение понятия, затем продемонстрировать алгоритм построения таких диаграмм, а затем показать разнообразные способы применения их в реальной жизни", – объясняет ученая.

Первое правило, которое должны соблюдать учителя, это строить обучение по схеме; "Сформировать – продемонстрировать".

По словам Терлецкой, в частности диаграмму Вороного, можно объяснить на примере поляны с воняющими грибами. Школьникам нужно проложить маршрут, чтобы чувствовать вонь меньше.

То есть дети получают из проложенных путей диаграммы Вороного. Далее она предлагает заменить грибы ресторанами и спросить школьников, какой смысл в разбиении точек пространства на области.

"Конечно, это области, где живут потенциальные клиенты, ближайшие к определенному ресторану. А если это игроки на поле, то мы с помощью такого разбиения можем определить, какая команда контролирует поле. А если мы обведем это в овал и дорисуем немного, то вообще получим узор на панцире черепахи", – объясняет специалист.

К схеме "Сформировать – продемонстрировать" можно добавить еще компонент – "Получить собственный опыт". Таким образом, диаграммы вороного можно создать с помощью мыльных пузырей в стакане.

Третий совет – выход учителей за пределы учебников.

Ученая привела в пример профессора дискретной математики Альбрехта Бойтельшпахера, который основал проект о том, как объяснять абстракции. Теория ученого состоит в том, что педагог должен поставить себя на место студента и установить, что вызывает трудности в решении. После этого учитель должен попытаться объяснить материал по-другому.

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