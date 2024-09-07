Идут против системы: психолог объяснила, почему двоечники становятся более успешными в жизни отличников

Обычно двоечники идут против системы, никого не слушаются, не имеют границ и тормозов. Именно поэтому они преуспевают в будущем, по сравнению с отличниками. Дети, которые учатся на хорошие оценки, чаще себя критикуют, сомневаются, пытаются быть послушными и идти по системе.

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Поэтому отличники ограничены в проявлении себя, ведь начинают больше анализировать и выбирать предложения. В то время как двоечники легко начинают любые дела. На этом отмечает семейная психотерапевт и кандидат психологических наук Светлана Арефния в интервью Слава+.

"Формируются разные потребности и разный опыт. Если ты плохо учишься, обычно это очень свободные люди, идущие против системы, которые никого не слушаются, считают себя крутыми. Человек с более низким интеллектом и опытом легче проявляется и не переживает за то, как она выглядит, чем человек, постоянно развивающийся над собой", – объясняет психолог.

Напомним, дети, которые ходят в частные школы, становятся счастливее во взрослом возрасте даже несмотря на плохие оценки. Такие результаты показало исследование, в котором проанализировали показатели 3 тысячи учеников. В частности, школьники негосударственных учебных заведений набрали на 0,19 балла больше, чем те, кто посещал обычную школу. Также анализ установил несколько более высокую общую удовлетворенность жизнью молодых людей, даже если их оценки были не лучше во время учебы в школе.

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