Почему дети за последней партой ведут себя плохо: педагог дала советы учителям, как это исправить

Доктор педагогических наук Анжелика Цимбалару уверяет, что значительного влияния на поведение школьника размещения парты не имеет. Однако, по ее мнению, в этом вопросе важно внимание учителя. Ведь те дети, которые сидят впереди, имеют его больше, а на последних рядах у учеников создается иллюзия выхода за его пределы.

В то же время педагог уверяет, что сидеть позади выбирают школьники, которые часто имеют проблемы с усвоением материала, ведь чувствуют неуверенность. По словам Цимбалару, нарушение дисциплины учениками скорее повод изменить подход и методы работы в классе. В частности, она отмечает, что триггерами плохого поведения может стать психологический климат в семье, конфликты в классе, с друзьями или буллинг. Об этом педагог рассказала в интервью Освитории.

Иногда причиной может стать позиция учителя, работающего только для тех, кто хочет учиться. Или профессиональное выгорание, когда педагогам не хватает сил, чтобы уделять внимание каждому ученику.

Видео дня

Она отметила, что если школьники начинают вести себя плохо, то это сигнал взрослым, что ребенок нуждается в помощи.

По ее словам, существует много способов, чтобы помочь ученикам получать достаточно внимания на уроках. В частности, можно размещать парты по периметру классной комнаты. Также можно договориться с детьми, что садиться на последние ряды будут те, кто будет выполнять индивидуальные задания или это станет почетным местом для именинников.

Цимбалару советует в течение учебного года неоднократно пересаживать школьников по своему усмотрению и по пожеланиям учеников.

Она уверяет, что поведение детей зависит от профессионализма учителя, его способности поддерживать познавательный интерес, создавать ситуации успеха и активизации школьников на занятии.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как привлечь и удержать внимание школьников на уроке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!