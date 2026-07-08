Что такое 'цідилок': значение колоритного украинского слова

Богатство украинского языка можно в определенном смысле измерить тем, сколько разных форм имеют его слова. Возьмем, к примеру, существительное "цідилок".

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О его значении спросила своих подписчиков в Threads пользовательница Лидия Пидлисна. OBOZ.UA решил разобраться, что означает это слово и в каких различных формах оно существует.

Первое, на что стоит обратить внимание, – это суффикс -ок- в этом существительном. С его помощью, в частности, образуются названия инструментов и различных принадлежностей (спойлер: в нашем случае речь идет именно о нем). Примерами могут служить "шкребок", "гудок", "смичок", "писачок". Но чаще эту же функцию выполняет суффикс -к-, с его помощью образуются такие слова, как "косарка", "лінійка", "ножівка" и другие существительные женского рода, а также слова среднего рода: "ліжко", "люстерко" и, да, более нормативный вариант нашего существительного – "цідилко".

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Согласно "Большому толковому словарю современного языка", так называют специальное сито или другое устройство для процеживания чего-либо. В основном его используют для свеженадоенного молока.

Поскольку такая вещь была практически в каждом украинском доме, возникло немало различных вариантов ее названия. Словарь синонимов приводит следующие варианты:

цідилка;

цідило;

цідильник;

цідильце.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что означает украинское слово "лайба".

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