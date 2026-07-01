Что такое «лайба»: значение необычного слова

Наша страна настолько велика, что жители удаленных друг от друга регионов могут называть одну и ту же вещь совершенно разными словами, разговаривая при этом на украинском языке. Например, то, что на западе назовут "ровером", на востоке и юге может оказаться "лайбою".

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Но это не единственное значение этого существительного. OBOZ.UA разобрался в деталях и обнаружил немало интересного.

Итак, как вы уже догадались, "лайбой" на Донбассе, в Приазовье и Причерноморье называют велосипед. Особенно часто это слово употребляют по отношению к старым или даже самодельным двухколесным.

Существует предположение, что это значение слова появилось во времена Второй мировой войны. Тогда на дорогах Украины можно было встретить нацистского оккупанта на велосипеде немецкого производителя Leiba. Вероятно, это и породило данное слово.

Исторически же "лайбой" называли большую лодку с двумя косыми парусами. В XIX веке немало таких плавало по Днепру. Такое же название носили довольно большие деревянные парусники, которые можно было встретить на Балтийском море. Их водоизмещение составляло от 50 до 400 тонн, и такие суда использовались для перевозки несрочных грузов.

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Со временем "лайбой" в переносном смысле стали называть любой транспорт. Особенно это название прижилось как ироничное обозначение не самого лучшего и не самого надежного автомобиля.

Ранее OBOZ.UA объяснял значение колоритного украинского существительного "веремия".

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