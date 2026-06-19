Что такое "веремія": значение этого слова знают не все
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Носители украинского языка, знающие немало колоритных фразеологизмов, могут время от времени сказать что-то вроде "закрутити веремію". Встречается это выражение также в литературе. И слово "веремія" здесь может сбивать с толку – вот что оно означает?
OBOZ.UA изучил словари и готов рассказать подробнее. А также поделиться синонимами этого интересного существительного.
Итак, украинские словари содержат слово "веремія", а значит, оно является нормативным. Но все же маркируется как разговорное. Это существительное имеет два основных значения:
- сильный крик, шум с суматохой, беспорядочным движением;
- водоворот, вихрь, круговорот.
Также оно может употребляться в переносном значении. Так говорят о сложных обстоятельствах с быстрым развитием событий.
Вот примеры его употребления из литературы, соответствующие каждому из приведённых значений:
Зо всіми [всіма] миттю побратались [троянці], Посватались і покумались, Мов зроду тутечка жили; Хто мав к чому яку кебету, Такого той шукав бенкету, Всі веремію підняли(Иван Котляревский);
А хтось у ньому всередині співав, гойдаючись на гарячковій веселковій гойдалці, в шаленій барвистій веремії (Иван Багряный);
Попався у сю веремію [розправу над гайдамаками] і наш дідуган Тарасович, та якось викрутивсь (Олекса Стороженко).
Что касается синонимов, то у существительного "веремія" их предостаточно. Можете выбирать на свой вкус и употреблять в речи – это обогатит и украсит вашу речь.
В первом значении:
- метушня;
- крик;
- галас;
- шарварок;
- колотнеча;
- гармидер;
- розгардіяш.
Во втором значении:
- вир;
- крутіж;
- вихор;
- круговерть;
- коловорот.
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