Что такое цвіклі: название этого блюда знают не все

Украинский язык интересен тем, что имеет свои диалектизмы, которые используют не во всех регионах страны. Порой бывает так, что встречаются слова, которые другие украинцы могли никогда и не слышать.

Видео дня

Сегодня OBOZ.UA в своем материале расскажет о "цвіклі": это название блюда, которое распространено в западной части страны. Является традиционной острой украинской закуской из тертой вареной или печеной свеклы, хрена и с добавлением пряностей (уксуса, сахара, соли).

"По одной из версий, блюдо возникло в среде галицких евреев, когда в регионе распространилась французская мода подавать к мясу сливочный соус с хреном. Кашрут (система еврейских законов, определяющих, какие продукты разрешены для потребления, а какие – запрещенными) запрещает употреблять в пищу мясо и молочные продукты вместе, поэтому такой соус на основе свеклы с хреном возник как разрешенная религией альтернатива, а затем распространился по всей Галичине", – описывает историю возникновения этого блюда в Украине Facebook-страница "Брутальный Реализм".

Само же слово "цвикли" происходит от австрийского "zwicken", что означает "острый" или "жгучий". Как пишет сайт shuba.life – это австрийский соус, адаптированный к кашруту и распространенный евреями-ашкенази. Во времена Австро-Венгерской империи это блюдо встречалось в кухнях польских и еврейских общин, но наибольшее распространение получило именно в украинских семьях. Сегодня цвикли является незаменимым дополнением к праздничному застолью (особенно на Рождество и на Пасху) и на каждый день.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как правильно писать слово Святвечер или свят-вечер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!