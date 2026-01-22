Что такое 'вщерть' Это исконно украинское слово знают не все

В украинском языке существует замечательное слово "вщерть". Однако знают его не все.

Некоторые украинцы считают синонимами слова "вщерть" и "вщент". Однако это неправильно, ведь у них разные значения. Что же они означают и в каких ситуациях их следует использовать, читайте в материале OBOZ.UA

Дело в том, что слово "вщерть" – это что-то наполненное до края, полностью, до краев. Тогда как "вщент" – означает "окончательно", "до конца", "без остатка". То есть они являются паронимами, а не синонимами, говорит филолог Александр Пономарив.

"Есть в украинском языке такие паронимы "ущент" или "вщент" и "ущерть" или "вщерть". Где первое означает "окончательно", "без остатка", а второе – это "полностью", "до самого верха". И довольно странно слышать в публичной речи выражения вроде: "Ущент заполненные залы" вместо "Ущерть заполненные залы", приводит пример неправильного употребления языковед.

