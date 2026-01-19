Как правильно на украинском – косуля или козуля?

Большинство украинцев используют слово "косуля", когда речь идет о млекопитающих из семейства оленевых. Однако на самом деле это название является русизмом – оно получило распространение в литературе советского времени.

На украинском же правильно говорить "козуля" или "дика коза". Однако и это все разговорные слова, ведь официальным (научным) названием является "сарна" или "серна".

На сайте Slovnyk.ua слово "косуля" имеет совсем другое значение: это инструмент, плужница. Тогда как "козуля" является определением именно животного.

Так что, для сохранения украинского языка и правильности высказывания, лучше употреблять "козуля" или "сарна".

