Что такое 'выездное' обучение и как приключения на свежем воздухе улучшают успеваемость школьников

В Украине становятся популярнее формы обучения для детей, которые предусматривают пребывание на свежем воздухе. Это тематические лагеря и вышколы по такмеду или выживанию, которые учат школьников командной работе. Это может повысить и их успеваемость в школе.

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Об этом говорится в материале "НУШ". Отмечается, что методоследование Teaching and Learning Toolkit показало, что "выездная приключенческая учеба" может косвенно помочь ученикам стать более успешными при изучении школьных предметов.

Такое обучение может оказать положительное влияние на самоэффективность, мотивацию и работу в команде.

"Выездное обучение" может предусматривать занятия на природе, например, скалолазание или альпинизм, веревочные парки или полосы препятствий, а также различные командные виды спорта на открытом воздухе – гребли, каноэ, спортивная ориентировка или парусный спорт. Обычно они связаны с физическими и эмоциональными нагрузками.

Впрочем, стандартного академического компонента у них нет. Журналисты пишут, что сейчас нет надежных доказательств того, какой именно может быть эффективность выездного обучения для повышения успеваемости детей в школе, поскольку не хватает исследований в этой теме.

Во включенных в метод исследования Teaching and Learning Toolkit студиях зафиксировано положительное влияние "приключенческого" обучения на успешность, но ни одно из них не было независимо оценено. Ученые говорят, что от такого типа обучения есть больше пользы для развития у детей уверенности в себе, устойчивости и мотивации.

В то же время использование этих навыков на уроках может положительно повлиять на академические результаты. Однако доказательная база, связывающая не когнитивные навыки и успеваемость учеников, пока слабая, пишут журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, заслуженный учитель Украины и преподаватель физики Александр Трилис выдвинул идею, как наверстать образовательные потери из-за дистанционного обучения.

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