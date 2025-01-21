Что такое взаимообучение и как оно поможет школьникам показывать лучшие результаты на уроках

В современных школах все чаще используют метод взаимообучения, когда школьники выступают в роли репетиторов. Ученики выбирают тему, овладевают ее и рассказывают однокласснику.

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При этом они вместе выполняют вместе задачи по этой теме. Как сказано в результатах британского методоследования Teaching and Learning Toolkit, такая форма обучения эффективна для учеников – как для тех, кто выступает в роли репетитора, так и для слушающего объяснения.

Как отмечается, один из самых эффективных способов овладеть материалом – объяснить его кому-то другому. Ученые, обобщившие результаты 127 исследований по взаимообучению, пришли к выводу, что его влияние на успешность в среднем эквивалентно примерно пяти дополнительным месяцам обучения в течение года.

Отмечается, что взаимоучение может быть экономически эффективным подходом к индивидуальному обучению или обучению в небольших группах в школе. Особенно полезен такой метод для повторения или закрепления материала, а не для изучения новой темы.

Главное из исследования:

метод наиболее полезен для школьников с низким уровнем успеваемости, а также для детей особыми образовательными потребностями;

взаимообучение в среднем положительно влияет как на "репетиторов", так и на воспитанников;

взаимообучение может быть экономически эффективным подходом к индивидуальному обучению или обучению в небольших группах в школе;

особенно полезен такой метод для повторения или закрепления материала, а не для изучения новой темы;

когда "репетитор" и "воспитанник" разного возраста, оптимальным является интервал менее трех лет;

регулярные занятия (4-5 раз в неделю) продолжительностью до 10 недель оказываются более эффективными, чем менее интенсивные или более продолжительные программы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине некоторые педагоги прибегают к нестандартной форме проведения занятий в классе – бинарных уроков. Они предполагают совместное ведение урока двумя учителями по разным предметам, но одной темы.

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