Что такое бинарный урок: два учителя, одна тема и две оценки за раз

В Украине некоторые педагоги прибегают к нестандартной форме проведения занятий в классе – бинарных уроков. Они предполагают совместное ведение урока двумя учителями по разным предметам. К примеру, когда учитель математики вместе с учителем географии объясняют тему масштабов.

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Педагоги, которые попробовали такой метод преподавания, рассказали "Новой украинской школе" о преимуществах и недостатках бинарных уроков. По их словам, сочетание истории с литературой или математики с географией ярко показывает ученикам, зачем они учат ту или иную тему в школе, и помогает глубже погрузиться в материал.

В чем особенность бинарного урока

На таком занятии работают два учителя по разным предметам. Педагоги должны тщательно подготовиться, составить конспект урока, чтобы не перебивать друг друга и не отходить от темы.

Елена Шкарлатюк, учитель географии и естествознания лицея на Волыни, соединила свой урок с математикой. Она рассказала, что программа географии предусматривает решение задач, их немало в темах о погоде и масштабе. А научить детей решать задачи может как раз учитель математики.

Учитель географии объясняла, что такое температура воздуха и как она меняется, а учитель математики выполнял с учениками задачи о том, как будет изменяться температура с изменением высоты. Также учительница объясняла, что такое атмосферное давление, а ее коллега разбирал с учениками, как решать задачи об изменении температуры воздуха из-за изменения давления.

Учительница английского Марина Косогова и учитель географии Сергей Самоличенко тоже провели для своих учеников из Печерской гимназии № 75 бинарный урок. Они посвятили его теме об Австралии.

Косогова объясняла детям ключевые термины на английском языке, а Самоличенко рассказывал, что они означают. Учительница общалась с детьми на английском, расспрашивала, что они знают об Австралии, а педагог показывал видео об этом континенте.

"Готовя бинарный урок, надо определиться, какой предмет является основным, а какой – будет дополнять. У нас, например, урок географии был основным, а английский его дополнил. То есть мы давали географическую характеристику Австралии, на английском языке о ней рассказывали и изучали ее природные объекты", – рассказал Самоличенко.

Педагоги назвали преимущества проведения бинарных уроков:

более глубокое погружение в предмет и лучшее усвоение определенной темы, ведь ее объясняют сразу два учителя и с разных ракурсов;

высшая мотивация учеников – они заинтересованы на уроке, поэтому стремятся усвоить больше нового;

обмен опытом между учителями;

настоящая интеграция знаний.

В то же время учителя отмечали, что сталкивались с вызовами во время подготовки к такому занятию:

придется поискать единомышленников, которые согласятся на эксперимент;

не все учителя умеют работать на уроке с коллегами (делить время, пространство и учащихся);

переживание, что не все удастся;

ожидания от детей больше, чем они смогут сделать на уроке.

Как сообщал OBOZ.UA, финалистка Global Teacher Prize Ukraine-2020, учительница химии Наталья Зима назвала главные проблемы преподавания этого предмета в школах.

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