Не только учебники прошлого века. Одна из лучших учителей Украины назвала главные проблемы преподавания химии в школах

Украинские школьники редко выбирают на Национальном мультипредметном тесте (НМТ) химию, потому что изучение предмета дается детям сложно. Преподавание химии в школах требует изменений, а учителям следует не просто заинтересовать учеников, но и выходить за рамки программы и учебника.

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Об этом "Новой украинской школе" сказала финалистка Global Teacher Prize Ukraine-2020, учительница химии хмельницкого лицея №3 имени Артема Мазура Наталья Зима. По ее словам, количество поступающих, которые сдают НМТ по химии, уменьшилось после того, как приняли решение, что при поступлении в медицинский университет можно сдавать либо химию, либо биологию. Ученикам биология кажется проще.

Педагог назвала главные проблемы преподавания химии в школах. В первую очередь, это устаревшие учебники. По словам учителя в некоторых школьных учебниках приведены примеры, которых уже нет в современной жизни.

"Например, тема о проявлении фотопленки. Первые вопросы от учеников – что такое фотопленка и зачем ее проявлять? Поэтому у меня есть большие надежды на учебники нового поколения. С современными учениками нужно говорить о современных, понятных им вещах. Например, рассказывая о литиевом аккумуляторе, подчеркнуть, что он есть в смартфонах. Но проблема в том, что запасы лития исчерпывающие, поэтому нужно думать о его правильном использовании. Здесь уже поднимается и экологическая тематика. С такой подачей и сам урок будет восприниматься по-другому", - отметила Зима.

Кроме того, есть проблема с проведением лабораторных экспериментов, которые так нравятся ученикам. Однако количество разрешенных реагентов в школьной лаборатории катастрофически снизилось, заявила педагог. Это аргументируют вопросом безопасности.

"Мы имеем очень ограниченное количество веществ, которые разрешено использовать в школьной лаборатории. Но нельзя заинтересовать учеников только взаимодействием соды и уксуса", – сказала она.

Поэтому учителя вынуждены лишать учеников визуальной части преподавания химии.

"А потом, глядя в соцсетях, как в зарубежных школах учителя проводят какие-то эффектные опыты по химии, дети ожидают такое же увидеть и у себя на уроках. А пишут формулы. Мы даже не можем нашим учителям рекомендовать повторять какие-то зарубежные эксперименты, которые снимают коллеги, потому что это нарушает нормы техники безопасности и завтра я могу остаться без работы. В этом и проблема", – добавила она.

Также есть проблема с тем, что количество химии в неделю значительно сократили в классах. Сейчас это один час в неделю. Когда встречаешься с учениками раз в неделю, на следующий они уже могут забыть, как тебя зовут, сказала педагог.

"Возможно, это будет эгоистично, но мне кажется, для любого предмета один час в неделю – это не о предмете, а больше о том, чтобы вы познакомились с детьми. Для того чтобы это было действительно сотрудничество, нам нужно хотя бы полтора или два часа в неделю", – считает Зима.

В частных заведениях практикуют компоновку курсов. К примеру, в первом семестре вычитать химию, а во втором – физику. Но у государственных с этим сложнее с точки зрения администрирования.

Еще одна проблема в том, что до сих пор на уроках химии ученикам рассказывают только об ученых, живших несколько столетий назад. Так что может показаться, что химия так и осталась в том столетии, как и физика или биология.

"Например, мало кто знает, что в Нобелевскую премию 2021 года в области химии большой вклад внесли украинские ученые. Они были в составе команды, получившей эту награду. Так же мы многое знаем о Марии Склодовской-Кюри, но так мало о наших современных ученых", – отметила Зима.

Кроме того, учащимся нужно объяснять на конкретных примерах, для чего в повседневной жизни знание химии. В то же время, считает педагог, стоит честно говорить, что 90% изучаемого ими материала в школе действительно может не понадобиться в реальной жизни.

"Но тогда мы должны подумать, как развивается наш мозг. Если он не будет тренироваться на упражнениях о той же валентности, то в будущем не сможет решать более сложные задачи", – сказала она.

По ее словам, мир сильно изменился, и учителя из всех стран ищут к современным подросткам новые подходы. Если раньше, чтобы узнать валентность, нужно было обязательно прийти в школу, то сейчас эти знания гораздо легче и быстрее получить. Поэтому следует менять подходы к преподаванию, чтобы дети сфокусировались и остановились.

Как сообщал OBOZ.UA, всемирно известный учитель поделился своим методом заинтересовать подростков обучением, действующим даже в самых прогрессивных школах.

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