Всемирно известный учитель поделился своим методом заинтересовать подростков обучением: это действует даже в самых прогрессивных школах

Для того, чтобы повысить вовлеченность подростков к учебе, преподавателям стоит давать им возможность самостоятельно провести урок. Это может быть и часть урока. главное, чтобы школьник подошел к этому ответственно и хорошо подготовился.

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Такой способ не только будет захватывающим для подростков, но и повысит их знания в самом предмете, а также привьет у них уважение к ремеслу преподавания. Таким советом поделился известный британский педагог и писатель Мэтью Рэггетт, который сейчас руководит международной школой в Германии, передает Edutopia.

По его словам, учителя понимают, что большинство учеников не будут изучать их предмет после окончания средней школы. Они могли выбрать предмет по причинам, связанным с требованиями или ожиданиями родителей, а не из-за внутреннего интереса. Поэтому, педагогам стоит развивать у школьников когнитивные и коммуникативные навыки, которые понадобятся им для достижения успеха при поступлении в университет или на работу.

Один из способов повысить вовлеченность учеников и развить эти навыки – подготовить их у совместному планированию и проведению части урока.

Даже в самых прогрессивных школах ученики могут ждать, пока учителя скажут им, что делать, потому важно больше представлять, моделировать и практиковать.

Первые шаги. В первую очередь стоит обсудить с учениками, что они знают об организации урока, какие у них есть идеи относительно того, как должен проходить процесс обучения. Дальше стоит вместе составить так называемую дорожную карту, план урока. Пусть ученики думают не только о том, как делают учителя во врем урока, но и о том, что они говорят, как себя ведут, как принимают решения и на чем решают сосредоточиться в качестве обучающих моментов.

Также важно, чтобы подростки чувствовали себя безопасно и уверено, чтобы они могли делится идеями о том, как провести урок.

Собираем все вместе. После обсуждения и с картой действий на руках, пришло время раздать документы учебной программы, учебный план по теме, которую они будут преподавать.

"Я обнаружил, что лучше всего это делать небольшими порциями — многие документы, с которыми мы работаем как учителя, пугают учеников, и для работы класса достаточно страницы или двух. Это возможность для них прочитать и увидеть, что мы используем для планирования своих уроков, а также увидеть, что привлекает их интерес из материала, который они будут преподавать", – пишет педагог.

Дальше пусть ученики начнут разрабатывать идеи о том, как они будут проводить свой урок. Верните их к их собственному аудиту того, что работает и вызывает обучение.

Проведение сегмента урока. Теперь пришло время ученикам представить свой сегмент урока. Ваша работа и работа их одноклассников – быть добровольными участниками занятия, слушать друг друга, быть готовыми дать обратную связь и на примерах поделится, что модно было бы улучшить.

Важно, чтобы все в классе делали заметки, ведь это – полноценный урок.

"Каждый раз, когда я передаю преподавание классу таким образом, я задаюсь вопросом, почему я не делаю этого чаще, хотя более двух раз в год с одним и тем же классом. Это сложная работа, которая требует времени, однако это стоит усилий. Четкое, эффективное общение и качественная обратная связь, которую они дают друг другу на протяжении всего курса, отражают влияние, которое преподавание оказывает на всех нас, а также их новое уважение к ремеслу – это настоящее обучение", – подытожил Рэггетт.

Как сообщал OBOZ.UA, заслуженный учитель Украины Александр Трилис отметил, что математика для детей является подарком и предложением и ее изучение не должно быть мукой. Он ответил родителям, считающим, что им "логарифмы в жизни не понадобились", и объяснил, почему языком мира является именно математика.

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