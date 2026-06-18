Что такое 'збиткуватися'?

Слово "збитки" знает, наверное, каждый кто более-менее владеет украинским языком – ничего хорошего оно не означает. А как насчет похожего глагола "збиткуватися"? Знаете ли вы его значение?

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OBOZ.UA нашел его в словарях и убедился – это диалектизм, поэтому не удивительно, если вы с ним не сталкивались. А означает он, в каком-то смысле, наносить ущерб, просто в первую очередь моральный.

Первое значение глагола "збиткуватися" – издеваться или глумиться.

Наговорили вони, що здирцею був я, а не вони, і майже в кожному селі тяжко збиткувався над дяками, спутуючи їх, ніби коней, і немилосердно б'ючи. (В. Шевчук)

Єремія став у всьому підкреслювати зненависть до православних, до схизматів і збиткувався на них за всякої нагоди. (П. Панч)

Во втором значении это слово означает шутить, подтрунивать над кем-то.

А у нас – тільки ледачий над ними не збиткується. (С. Ефремов)

А вони ще дужче глузують і збиткуються. Один сільський стрийко просто вишпетив мене, ще й обізвав чортовою донею, бридкішою за самого Вельзевула. (В. Радуцкий и И. Билык)

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Обратите внимание, что употреблять глагол "збиткуватися" можно четырьмя разными способами. Если мы говорим его с предлогом "з", то связанное существительное ставим в родительном падеже. Или с предлогом "над". Тогда существительное ставим в творительный падеж. Есть еще третий вариант – с предлогом "на" и существительным в винительном падеже. А еще его можно использовать само по себе – без всяких приложений. Например, можно воскликнуть: "та ви збиткуєтеся!"

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