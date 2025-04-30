'Что там в школе? Спокойной ночи': Сергей Притула назвал ошибку многих родителей, которую пытается не делать сам

Украинский телеведущий и отец троих детей Сергей Притула уверяет, что с сыновьями и дочерьми нужно общаться и хвалить их. По его словам, чаще всего разговоры родителей с ребятами продолжаются не более 10 минут и останавливаются на стандартном вопросе: "Как дела в школе?".

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Об этом Притула рассказал во время подкаста на своем Youtubе-канале. Он отметил, что большинство времени и взрослые и дети проводят в гаджетах, и это очень плохо.

"Огромный процент семей, в которых родители с детьми общаются 10 минут в сутки. Как это выглядит? Это утром за завтраком, а вечером пришли родители с работы, дети из школы: "Что там в школе? Как обстоят дела? Все нормально?". Все. Следующие слова: "Спокойной ночи". Потому что все в телефонах, в планшетах, в телеках. И это очень плохо. Детей нужно любить, их надо хвалить и с ними надо общаться", – сказал Притула.

Он замечает, что ему никогда не было безразлично обучение своего сына Дмитрия. Более того, телеведущий никогда не ругал за плохие оценки парня, однако мог сделать замечание, когда он что-то мог забыть выполнить, ведь обучение – это его ответственность.

"Если он что-то не понимает, он может прийти ко мне, мы можем вместе посоветоваться. То есть я никогда не кричал на него, если какая-то была плохая оценка, из-за того что он чего-то не понял. Я мог отругать, если он провтыкал. Почему ты это не сделал? "Я забыл". Ну, блин, твоя ответственность – это хорошо учиться. Ты не ходишь на работу, ты не сидишь с детьми. Твоя задача – хорошо учиться, это единственная твоя обязанность" – делится Притула.

По словам телеведущего, он часто интересуется домашними заданиями сына. Особенно когда им задают написать эссе или об исторических темах, ведь они представители разных поколений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 16-летний сын Сергея Притулы объяснил, почему школьники на перерыве общаются на русском.

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