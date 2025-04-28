'Папа, пойми, работает правило большинства'. 16-летний сын Сергея Притулы объяснил, почему школьники на перерыве общаются на русском

Школьники на переменах общаются на русском языке, ведь лишь небольшое количество из них украиноязычны. Так, 16-летний сын общественного деятеля и телеведущего Сергея Притулы поделился с отцом, что в его классе из 18 детей только двое говорили на государственном.

Видео дня

Как рассказал Притула на Youtube-канале, этих двух учеников, хоть и не буллили, но они чувствовали себя "белыми воронами". Он поделился, что спрашивал у сына о том, какой языковый контент предпочитают современные школьники.

"У меня малому 16 лет, я в прошлом году с ним проговаривал. Говорю: "Какой процент, например, мемов вы потребляете с ровесниками украиноязычных, англоязычных, русскоязычных. Есть ли какие-то украиноязычные стримеры, которых вы смотрите или есть ну там какие-то инфлюэнсеры для вас, украиноязычные?". И мне малой сказал: "Папа, я понимаю к чему ты клонишь, но пойми, здесь срабатывает правило большинства", – рассказал Притула.

Тему продолжил учитель физики Руслан Цыганков, которого ведущий спросил, что нужно менять, чтобы дети переходили на государственный язык в неформальном общении. Педагог объяснил, что некоторые школьники продолжают между собой говорить по-русски, однако когда общаются с ним, всегда используют украинский.

По словам Цыганкова, на протяжении последних лет ученики пытаются переходить на государственный. Сам же учитель не ругает и не буллит детей, если они на уроке отвечают по-русски. Он просит их повторить сказанное, пока они не поймут ошибку. Педагог уверяет, что это правило действует.

"Я делаю замечания, но я делаю замечания, например, я говорю: "Какой ответ в задаче?". И Илья говорит: "Скорость 5 метров в секунду". Я говорю: "Скажи еще раз". И уже класс понимает, что что-то не так. И он: "Швидкість 5 метрів в секунду". И это работает. Я не булю ребенка, я не говорю, что он плохой, фу. Но такие преподаватели есть", – сказал Цыганков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем грозит "лицемерие" некоторых учителей, которые на уроке говорят на украинском, на перемене – на русском.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!