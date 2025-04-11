На уроке говорят по-украински, на перемене – по-русски: педагог объяснил, чем грозит 'лицемерие' некоторых учителей

Образовательный процесс в школах должен проходить на украинском языке. Несмотря на это, когда в учебных заведениях учителя на перерывах начинают говорить по-русски, дети чувствуют диссонанс и лицемерие со стороны педагогов.

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В связи с подобными ситуациями, школьники и дошкольники возвращаются к русскому, даже если до этого общались государственным. Об этом заявил член Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Роман Грищук в подкасте "Литера". По его словам, ответственность за язык общения в школах и детских садах лежит на родителях и педагогах.

"Мы еще раз говорим: "Учителя, перерыв важен. То как вы общаетесь между собой – это видят дети". И когда возникает этот диссонанс, что на уроке учитель говорит по-украински, выходит из урока он уже не формальный и говорит по-русски. Так что с этого считывает ребенок? Считывает лицемерие", – объясняет Грищук.

"Начиная с 2022-го, когда массово все переходили, понимали, что важно по-украински общаться с детьми. Сейчас идет откат. И мы это видим. Мы это видим по школам, мы это видим, когда наших детей в садик отводим, где украиноязычные дети в украиноязычном детском саду, там, где украинские воспитатели. Они оттого, что другие дети общаются на русском, они опять-таки начинают общаться на русском. Это вопрос к родителям и учителям", – добавляет он.

Педагог замечает, что происходящий последние годы регресс очень настораживает. В то же время, чиновник подчеркнул, что запретить общаться несовершеннолетним детям во время образовательного процесса на законодательном уровне невозможно. Именно поэтому ответственность за это ложится на плечи педагогов, которые собственным примером должны показывать важность государственного языка.

"Моя позиция: детям через родителей, детям через учителей, детям через культурное пространство украинское. Детям через большое количество украинского контента, который они потребляют, музыкальный, блоггер, всего прочего, в разных сферах что бы то ни было, если он будет украинским, то ребенок будет этим насыщаться", – подытожил Грищук.

Он добавил, что важно наполнять культурное и языковое пространство.

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