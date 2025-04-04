Русский язык в образовании: Креминь рассказал, откуда поступило больше всего жалоб о нарушении языкового закона

Больше всего жалоб об общении на русском языке в образовании поступило из университетов. 17 обращений зафиксировала Служба языкового омбудсмена из высших учебных заведений. Всего было зарегистрировано 54 обращения о нарушении законодательства педагогическими работниками.

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Об этом Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь рассказал на официальной странице Facebook. Он также отметил, что вопрос соблюдения Закона в сфере образования нуждается в усиленном внимании.

"Больше всего обращений касалось университетов (17). Вопрос соблюдения Закона в сфере образования, как это определено статьей 21, нуждается в усиленном внимании. Так, в течение I квартала к Уполномоченному поступило 54 обращения о нарушении законодательства педагогическими и научно-педагогическими работниками учреждений дошкольного, внешкольного, общего среднего и высшего образования. Есть жалобы и насчет образования взрослых", – указал Креминь.

Всего в офис языкового омбудсмена поступило 646 обращений от граждан. Больше всего сообщений зарегистрировано из Киева – 261, Одесской оболасти – 84, Харьковской – 71, Днепропетровской – 69, Киевской и Донецкой – по 22.

Кроме того, 175 обращений касались интернет представительств, где отсутствовала украиноязычная версия вебсайтов или загружается по умолчанию версия на государственном языке при наличии украиноязычной.

Креминь отметил, что проблемы с соблюдением языкового законодательства существуют по всей Украине, но больше всего их в столице и городах-миллионниках – Одессе, Харькове и Днепре. По его словам, Киев стал стабильным лидером по количеству жалоб. Чиновник призвал местные власти реагировать в случаях защиты языковых прав граждан.

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