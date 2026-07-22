Что увидели первым? Тест покажет, верите ли вы в любовь
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Психологические тесты, основанные на оптических иллюзиях, становятся все более популярными благодаря своей способности быстро анализировать подсознательные установки человека. Одно и то же изображение может содержать несколько скрытых элементов, однако мозг в первую очередь фиксирует только один из них.
Визуальный тест предлагает за несколько секунд определить ваше отношение к романтическим отношениям. Для прохождения теста достаточно расслабиться, взглянуть на картинку и зафиксировать, что именно первым бросилось вам в глаза:
Если вы увидели влюбленную пару
Такой результат свидетельствует о высоком уровне окситоцина – гормона, отвечающего за привязанность и эмоциональную связь. Вы искренне верите в любовь, готовы эмоционально вкладываться в отношения и высоко цените честность и преданность. Окружение воспринимает вас как романтичную личность, открытую для глубоких чувств. Способность полностью отдаваться любви – ваша суперсила, благодаря которой близкие люди чувствуют свою ценность и важность.
Если первым вы увидели взрыв
Это означает, что в вашем организме преобладают адреналин и кортизол, из-за чего вы склонны замечать риски раньше, чем романтику. Вы стараетесь избегать неопределенности в отношениях, опасаетесь потерь и не хотите тратить время зря, из-за чего можете откладывать создание союза. Страх перед отношениями – это естественный инстинкт самосохранения, а не проявление слабости. Однако стоит помнить, что в жизни нет гарантий, и иногда стоит сделать шаг в неизвестность, чтобы обрести настоящую любовь.
Если вы заметили оба изображения одновременно
Этот редкий результат указывает на гармоничный гормональный баланс, при котором в человеке одновременно сосуществуют открытость и стремление к защите. Вы видите как романтическую сторону отношений, так и потенциальные вызовы или трудности. Такое реалистичное видение помогает строить здоровые и прочные отношения без лишних иллюзий или необоснованных страхов.
Авторы теста отмечают, что в основе этого теста лежит явление парейдолии – способность человеческого мозга распознавать знакомые образы в хаотичных формах. Первоначальное восприятие картинки зависит от того, какие именно гормоны преобладают в организме в данный момент:
- Высокий уровень окситоцина направляет внимание на поиск любви и связи;
- Активные адреналин и кортизол заставляют в первую очередь замечать угрозу или хаос;
- Симбиоз гормонов позволяет видеть оба сюжета одновременно.
OBOZ.UA предлагает еще один тест на основе оптической иллюзии, который раскроет ваши страхи.
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