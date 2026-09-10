"Что вас удивляет? Воспитатели с зарплатой 6500 грн должны покупать все сами?" Сеть возмутили претензии мамы к детскому саду

Мама девочки из Одессы Анжелика Романюк удивилась списку вещей, которые родители должны приобрести для государственного детского сада в начале учебного года. Для заведения образования необходимо приобрести канцелярские принадлежности и средства гигиены для детей.

Под постом, который женщина разместила в Threads, она также добавила, что ежемесячно они вносят взнос в размере 400 гривен, а также должны принести в группу три комплекта сменной одежды и обуви. Женщина подчеркнула, что подобные расходы зачастую непосильны для родителей, получающих минимальную зарплату.

"Ребенок ходит в государственный детский сад уже 5-й день, списки того, что нужно принести в группу от каждого. Это только у нас так? Или в других городах тоже выдают? Не представляю, как семьи с минимальной зарплатой, в которых двое и более детей, могут купить несколько таких списков в начале года", – написала Романюк.

В комментариях пользователи сети возмутились такой точкой зрения мамы. В частности, они отмечали, что за зарплату в 6500 гривен воспитатели не должны покупать для учреждения канцелярские и моющие средства, ведь государство не обеспечивает детские сады подобным образом. К тому же многие отмечали, что вещи из подобных списков обычно покупаются раз в год. В то время как другие подчеркивали, что вообще были бы рады, если бы их дети посещали детский сад, ведь в прифронтовых регионах такая возможность отсутствует.

"Я работаю в детском саду помощником воспитателя. И поверьте, государство ничего не обеспечивает. Воспитатели еще многое покупают за свой счет. А это список для того, чтобы у ребенка было чем заниматься на занятиях и чем пользоваться в детском саду в течение дня".

"Ваши дети ходят в детский сад! Моя средняя дочь не знает, что такое детский сад. Сейчас она учится в 3-м классе и понятия не имеет, что такое школа. Сыну 5 лет, он не представляет себе, что такое детский сад. Я была бы рада покупать все и сдавать эти деньги, лишь бы мои дети могли посещать детский сад и школу. Мы из Харьковской области".

"Вы так написали, будто это воспитатели берут себе этот пластилин. Лепить лошадок и рисовать красками себе "бабочек", которые им дают в таком количестве, что плакать хочется от зарплаты и ответственности за детей, которую они несут. Множество мам готовы тратить на гаджеты и кофе каждый день кучу бабла, а вот фломастеры ребенку купить – это трагедия".

"Учитывая, что финансирование детских садов после полномасштабной войны сошло на ноль, эти списки в целом вполне нормальные. Видела и более обширные. Не знаю, как у вас в детском саду, а в нашем все, что сдавали на нужды группы, действительно шло на эти нужды. Например, замена кранов в туалете, переделка пола, потому что советская плитка осыпалась, ремонт детской площадки и покраска летом".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что воспитательница уволилась из государственного детского сада и рассказала всю правду.

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