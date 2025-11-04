Что важнее – высокая оценка или критическое мышление? Один из лучших учителей Украины Артур Пройдаков удивил ответом

Украинский учитель языка и литературы, который вошел в топ-10 лучших учителей мировой премии Global Teacher Prize 2023, Артур Пройдаков считает, что учить только критическому мышлению или получать только высокие оценки – недостаточно. По его мнению, в этом должен быть баланс.

По словам педагога, родители не поймут, если у их ребенка будет стоять в аттестате, например, пять баллов, но будет хорошее критическое мышление. Об этом он рассказал в интервью для телеканала Конкурент Украина.

"По состоянию на сейчас оценка считается важным мерилом. Это фактический результат, который мы видим на выходе из школы", – объясняет он свое мнение, однако добавляет, что нет быть и такого, что оценка – самое главное, а все остальное – это ерунда.

"Поэтому надо говорить о балансе. А критическое мышление – это важная вещь, точно на уроках языка и литературы, потому что там есть темы, которые перекликаются с медиаграмотностью", – добавляет Пройдаков.

