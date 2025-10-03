Один из лучших учителей мира Артур Пройдаков вступился за ''плохое поколение'': эти дети правду говорят в лоб

Украинский учитель Артур Пройдаков, который вошел в топ-10 лучших педагогов международной премии Global Teacher Prize, считает, что неуместно называть современную молодежь "плохим поколением". По его мнению, это просто другие дети, которые более раскованные, прагматичные и могут задавать много вопросов.

В интервью OBOZ.UA Пройдаков отмечает, что современная молодежь более смело и раскованно говорит и не боится сказать правду. В то же время, когда им что-то не нравится, подростки могут уточнять, почему они должны делать это именно сейчас.

"Современная молодежь более смело и раскованно говорит о том, что ее волнует. Акции протеста в разных городах Украины относительно независимости НАБУ и САП – яркое тому свидетельство. Даже те же бранные слова на картонках. Дети не подбирают каких-то эпитетов, просто в лоб говорят правду. И конкретно в этой ситуации мат, возможно, имел смысл", – говорит педагог.

Кроме того, современные дети прямолинейны и стремятся беречь свой баланс и ресурс. Например, ученики Пройдакова, когда он давал домашнее задание прочитать определенное произведение, могли прийти и сказать, что слушали подкаст на эту тему и готовы пересказать. Учитель уверяет, что ребенок "в теме" и соответствует всем определенным моментам программы, и, по сути, выполнил домашнее задание.

По словам Пройдакова, если старшее поколение что-то не хочет делать и избегает этого, однако потом все равно делает, то современная молодежь ищет, как сделать все с наименьшими затратами энергии и ресурса.

"Тот же чат GPT, клиповое мышление, TikTok, Reels, короткие сообщения, Threads – в фаворе становится короткая форма, то есть никто не хочет читать лонгриды, потому что это очень большой объем. И соответственно меняется новая реальность. Но это не вина детей, это контекст нашего времени, нашей эпохи", – резюмирует педагог.

