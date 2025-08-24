''Сидят в телефоне, а дочь/сыночка просят читать книжку''. Артур Пройдаков назвал ошибку родителей в воспитании детей

Украинский учительАртур Пройдаков, который вошел в топ-10 лучших педагогов международной премии Global Teacher Prize, указал на важную ошибку в воспитании детей. В частности, он обратил внимание на то, что родители часто сидят в телефонах просматривая видео, зато детям говорят о том, чтобы они не бегали по квартире, а лучше бы почитали книгу.

Видео дня

Об этом Пройдаков рассказал в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Педагог отмечает, что для современных мальчиков и девочек нужны равные правила, когда и взрослые и дети включены в процесс вместе.

"Родители часто жалуются, что дети не читают. А вы? Часто бывает, что мама и папа сидят в телефоне, смотрят reels и в это время говорят: дочь/сынок, ну что ты бегаешь по квартире – иди почитай книжку. Ну а дочь/сынок видят родителей, которые прекрасно проводят время. Современные дети прагматичны, они хотят рациональности. Нужны равные правила, когда каждый читает что-то свое: кто-то нонфикшн, кто-то женский роман, кто-то детектив, ребенок тоже включен в процесс – тогда это будет равноценно", – отмечает Пройдаков.

В то же время, когда родители "зависают в интернете", а от ребенка требуют читать книги – это не равноценно, считает педагог.

Кроме того, он подчеркнул, что не стоит переоценивать в этом вопросе роль школы, ведь основные установки дети берут от родителей.

"Школа – это мощная база, фундамент, почва, но установки и мировоззренческие концепции дети берут от родителей. Здесь надо работать синхронно", – добавил учитель.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Артур Пройдаков поделился своим видением, как изменить преподавание украинского языка и литературы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!