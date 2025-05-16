'Что вы хотите от маленького ребенка?' Карпачев опроверг распространенный миф о 'маменькином сыночке'

Эксперт по детской психологии и развитию личности Дмитрий Карпачев опроверг распространенный миф о том, что если мама все свое время проводит с ребенком, он вырастет "маменькиным сынком". По его мнению, говорить такое о трехлетнем малыше неправильно.

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Об этом эксперт сказал в одном из эфиров проекта "Супермама". Он объяснил, что когда ребенок маленький – это вполне нормально проводить с ним максимум времени, и не стоит бояться, что что-то будет не так в период взросления.

Однако Карпачев отметил, что при этом очень важно разбираться в детской возрастной психологии, и не ожидать от ребенка того, чего он еще не может сделать в своем возрасте.

"Мы говорим о маленьком ребенке. Вы что от него хотите? Вполне нормально проводить с сыном много времени, потому что он – ребенок. То, что вы любите своего ребенка и беспокоитесь о нем, не означает, что с ним что-то будет не так", – заверил эксперт участницу проекта, трехлетний сын которой не умеет играть самостоятельно, потому что максимум времени проводит с мамой.

Напомним, ранее OBOZ.UA писал о мнении по этому поводу украинской певицы и многодетной мамы Светланы Тарабаровой. Она считает, что ребенка не нужно постоянно развлекать и отвлекать. Певица уверена, что дети должны скучать, для того, чтобы научиться находить себе занятия и развиваться самостоятельно.

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