''Что вы с ними делаете?'' Замминистра образования рассказал о реакции мировых коллег на уровень знаний украинских учеников

Замминистра образования и науки Андрей Витренко рассказал, что иностранные коллеги на встречах отмечают высокий уровень подготовки украинских школьников. В частности, удивляются, что делают с детьми, они ведь молодцы.

Чиновник подчеркнул, что проблема образовательных разрывов действительно есть, но она не самая плохая в Европе. Об этом он сказал в интервью Укринформу.

"Когда мы были на различных встречах высокого уровня с нашими коллегами из министерства образования разных стран, европейским и США, то они отмечали высокий уровень подготовки наших детей. Они говорили: "Мы не знаем, что вы с ними делаете, но они молодцы". То, что качество образования нужно, по крайней мере, не терять – это аксиома", – рассказал Витренко.

Он добавил, что Украина впервые в мировой истории, невзирая на активную фазу боевых действий, не остановила образовательный процесс. В то же время, несмотря на два года ковида, а затем военных действий, школьники на международном исследовании PISA-2022 имели лучшие результаты, чем, например, Греция. Чиновник отметил, что это заслуга педагогов, которые показали силу украинского образования.

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По словам Витренко, сейчас необходимо провести общенациональное исследование потерь, чтобы понять, где именно нужна проработка. А это, говорит замминистра образования, сделать сложно, как по причинам полномасштабной войны России против Украины, так и из-за частых переездов украинцев.

"Образовательные разрывы были всегда. То есть, каникулы также образовательный разрыв. Когда теряется динамика постоянства образовательного процесса, это всегда разрыв. Поэтому нужно наверстывать, но сначала нужно исследовать, провести качественное, огромное, общенациональное исследование", – сказал чиновник.

Он добавил, что сейчас формируется программа преодоления образовательных потерь и разрывов по поручению Верховной Рады.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что основатель PISA похвалил украинских детей, но назвал большую проблему школьников всего мира.

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