Что вызывает ночные кошмары у детей и как помочь им лучше спать

Ночные кошмары, также называемые страхами сна, обычно возникают через два-три часа после засыпания, то есть во время стадии сна, известная как глубокий сон. По данным исследований ночные ужасы беспокоят до 7% детей от 1 до 12 лет.

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Эксперты из сна объясняют, что когда ребенку снится кошмар, он может проснуться напуганным, плакать и кричать. Успокоить ее бывает не очень просто, некоторые из лучших успокаивающих трюков могут не помочь и даже усугубить ситуацию. Поэтому важно понимать, что вызывает такие сны и помочь своему ребенку преодолеть их, пишет сайт Parents.

Что такое ночные ужасы?

По словам экспертов, во время ночного кошмара ребенок может внезапно сесть прямо или вскочить в постели и кричать или бессвязно бормотать. Она частично просыпается, и часть ее мозга, контролирующая реакцию "борьба или бегство", находится в повышенной скорости. Также возможно увеличение ритма пульса. Эти ночные эпизоды обычно длятся несколько минут, но могут быть и до получаса.

Быть свидетелем этих ночных ужасов может быть страшно, но, по словам доктора медицинских наук и специалиста по сну Мэтта Дэвиса, они обычно не вредны и редко указывают на любую основную медицинскую проблему.

Что вызывает ночные кошмары?

Ночные страхи тесно связаны с другими видами расстройств сна (известными как парасомнии), такими как сомнамбулизм. По данным исследований, причины ночных страхов включают:

генетика: дети, чьи родители в анамнезе сомнамбулизм, чаще других страдают от ночных страхов. Одна треть детей, страдающих от страха сна, становятся сновидениями позже в жизни;

абструктивное апноэ сна (OSA) или кислотный рефлюкс: такие состояния могут привести к бодрствованию ребенка, что, в свою очередь, может вызвать ночные ужасы;

нарушение графика сна: переутомление, сон в новом месте или болезнь могут увеличить вероятность того, что у ребенка будет ночные ужасы.

Как справиться с ночными кошмарами

Несмотря на стойкое желание помочь ребенку, эксперты рекомендуют родителям не вмешиваться во время ночного кошмара. Вместо этого нужно разрешить эпизоду идти своим ходом.

"Не пытайтесь разбудить ребенка. Это может быть деструктивным и продолжить кошмар", – объясняет Закари Шваб, доктор медицинских наук, детский и подростковый психиатр из Северной Калифорнии, и добавляет, что не стоит пытаться заговорить с ребенком, даже если вам кажется, что он полностью проснулся, память. "Единственные действия, которые нужно совершить родителям, – это предотвратить дальнейший вред", – уточняет эксперт.

Безопасность вашего ребенка во время ночных кошмаров:

Держите ребенка в постели, в комнате, в пределах вашего зрения;

Уберите какие-либо предметы, которые могут повредить;

Заблокируйте доступ к любой лестнице или препятствиям.

Как предотвратить ночные кошмары

Эксперты отмечают, что ночные кошмары не вредят здоровью детей, но они могут сильно нарушить семейный сон. Поэтому, рекомендуют несколько способов, с помощью которых родители могут уменьшить и, возможно, предотвратить детские ночные ужасы.

Соблюдайте режим сна

Отклонение в спящем режиме даже на один час, может спровоцировать ночной кошмар. "Соблюдение строгого графика сна очень важно", – уверен доктор Дэвис.

Упреждающее пробуждение

Если четкий график сна не помогает, эксперты из сна предлагают попробовать так называемое "упреждающее пробуждение". В таком случае родителям нужно ненадолго разбудить своего ребенка перед тем, как обычно, бывает ночной кошмар. Вот как это работает:

Начните с определения шаблона. Запомните время, когда ребенку обычно снится кошмар.

Поставьте будильник на 15-30 минут до обычного ночного кошмара.

Осторожно разбудите ребенка и поощряйте их бодрствовать несколько минут, прежде чем снова заснуть.

Таким образом иногда можно предотвратить страхи сна. Хотя преждевременное пробуждение также незначительное нарушение цикла сна ребенка, эксперты считают, что это менее вредно, чем разрушительные ночные кошмары.

При необходимости обратитесь за помощью

По словам доктора Дэвиса, родители должны обратиться за советом к врачу первичной медицинской помощи для своего ребенка или к специалисту по сну, если такое поведение во время сна существенно мешает качеству жизни их семьи.

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