Как потеря всего одного часа сна может навредить вашим детям

Сон необходим всем людям, особенно детям, которые все еще находятся на стадии развития. Потеря всего одного часа сна в день может пагубно сказаться как на физическом, так и на психическом здоровья ребенка.

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Новое исследование, опубликованное в JAMA Network Open, показало, что дети, которые регулярно недосыпают, хуже справляются с учебой в школе и имеют сниженное качество жизни, передает Times of India.

"Результаты исследования показали, что потеря сна, даже всего на один час в течении одной недели, может снизить качество жизни ребенка. Были отмечены значительные негативные последствия для физического благополучия детей, а также их способности справляться со школьной средой", – пишет издание.

Ко сну детей родителям следует относиться серьезно, и они должны придерживаться фиксированного времени отхода ко сну. Правильное или неправильное качество сна может повлиять и на все остальные аспекты жизни ребенка – сколько еды он ест, достаточно ли у него энергии для игр, внимателен ли он во время занятий и имеет ли достаточный уровень социальной активности.

Эксперты советуют установить для ребенка фиксированное время, когда он ложится спать и просыпается. Одной из самых важных вещей для хорошего сна является отключение от всех экранов и устройств.

Воздействие синего света от экранов ночью может нарушить сон ребенка, поскольку оно может послать сигнал в мозг, что пора просыпаться.

Как писал OBOZ.UA, ранее ученые рассказали, что подросткам нужно спать от 8 до 10 часов в день, чтобы оставаться психически здоровыми, укреплять мозг и предотвращать травмы.

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