Что за движение ''Детство без смартфонов'' и как две мамы школьников стали известны на всю Великобританию

Новое массовое движение под названием "Детство без смартфонов" основали две мамы школьников – Клер Фернихоу и Дейзи Гринвелл, чтобы поддержать друг друга в решении не покупать своим детям гаджеты. В течение суток тысячи родителей присоединились к их группе, а информация стала распространяться по всей Великобритании.

У женщин есть дочки 4 и 5 лет и в скором времени в их классе, детям начнут покупать телефоны. По их мнению, современные родители находятся в сложной ситуации. В частности, им либо придется давать школьникам гаджеты, либо рисковать оттолкнуть их от сверстников. Движение также привлекло внимание и британских звезд, поддерживающих решение не давать своим детям смартфоны, сообщает HELLO!

"Родители сейчас находятся в невозможной ситуации: либо мы даем нашим детям доступ к чему-то, что открывает двери для порнографии, издевательств, груминга и машины тревоги, какой являются социальные сети, либо мы рискуем оттолкнуть их от сверстников. Именно когнитивный диссонанс этой ситуации побудил нас начать эту работу. Кампания явно зацепила за живое, удивительно знать, что мы не одиноки, и что так много других, которые чувствует то же, что и мы", – говорит Гринвелл.

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Женщина добавляет, что по статистике, 97% британских детей имеют телефон в возрасте до 12 лет. Она объясняет, что совет, которого они придерживаются, заключается в том, что детям до 14 лет стоит покупать ретро-телефон и не использовать социальные сети до 16 лет. По мнению основательниц, этого можно добиться. Кроме того, по их словам, когда родители имеют поддержку единомышленников в этом решении, это легче воспринимают и дети. Ведь, если у пяти друзей школьника есть одинаковый ретро-телефон – проблема решена, потому что им будет все равно.

Гринвелл рассказывает, что 15 лет назад мало понимали о влиянии гаджетов на подростков. Однако сейчас пользование смартфонами негативно отражается на психологическом здоровье, ухудшает самооценку, а соцсети увеличивают уровень тревоги и депрессии.

Государственный секретарь по вопросам науки, инноваций и технологий Мишель Донелан рассказала, что государство приняло революционный Закон о безопасности в Интернете, который сделает Великобританию самым безопасным местом для пребывания детей в сети. Документ, изменяющий правила игры, будет гарантировать привлечение компаний к ответственности, чтобы они соблюдали ограничения для детей младше 13 лет.

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