Что за метод 'Шести шляп' и как развить креативное мышление у детей. Лайфхаки для учителей

Чтобы развить креативное мышление у школьников, можно использовать различные методы и упражнения, в частности применяя творческую деятельность. Она предполагает не стандартные и шаблонные решения, а обращается к инновационной, парадоксальной, но одновременно простой деятельности.

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Такой вид мышления также называется латеральным, как утверждал мальтийско-британский писатель и психолог Эдвард де Боно. Именно он предложил ролевую игру, суть которой заключается в решении какой-то проблемы путем шести разных взглядов, используя шляпы. Подробнее о методе в интервью Новой украинской школе рассказала кандидат наук по социальным коммуникациям Мария Титаренко.

По словам специалиста, меняя шляпы, во время задания, участники также меняют свои роли и образы мышления.

Каждая шляпа имеет определенный цвет, отвечающий типу мышления, уверяет Титаренко. А именно:

белый – фокусируется на фактах и цифрах (аналитическое мышление);

желтый – должен оценить, что положительное в определенной ситуации, и составить оптимистический прогноз;

черный – оценивает риски, недостатки и угрозы;

красный – привлекает эмоциональный интеллект (внимание к эмоциям, ощущениям и интуиции);

зеленый – генерирует креативные идеи;

синий – выполняет роль модератора, который управляет процессом обсуждения, отводит время каждому из участников для аргументации и обобщает всю работу.

Эксперт советует поделить детей на группы по цвету шляп и сделать обобщение на основе аргументов всех команд. Однако можно выполнять упражнение индивидуально, когда каждый участник примеряет на себя все шесть типов мышления. Таким образом, можно сформировать более полное представление о проблеме или явлении и оценить ее на всех уровнях.

Также одним из способов креативности может стать метод РМІ (в переводе "плюс-минус-интересно"). Он предполагает тройной подход к решению проблемы. То есть, школьники не мыслят только категориями положительного и отрицательного, а пытаются найти в проблеме или явлении потенциал интересного. Таким образом создается пространство для креатива.

Кроме того, Титаренко рекомендует искать парадоксальные решения. Например, можно использовать картины известных художников и убирать из них элементы. Учащимся нужно предложить не логические варианты, а креативные. Так упражнение помогает преодолеть порог ожидаемого и выключает автоматизм мышления, часто сдерживающий креатив.

Также специалист советует предлагать написать детям текст в разных стилях или создавать его от имени каких-то необычных существ или предметов. Это помогает разнообразить их работы и уйти от единообразия.

Титаренко рассказывает, что в такое упражнение можно привлекать народные фразеологизмы, пословицы и поговорки. Таким образом, школьникам удастся парадоксально закончить предложение.

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