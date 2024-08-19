11 вопросов, которые должны задать родители будущих первоклассников

Перед тем, как отдать ребенка в первый класс, родители должны убедиться в готовности малыша к таким изменениям. Кроме того, мальчики и девочки должны обладать определенными языковыми, литературными, математическими и социально-эмоциональными навыками.

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В то же время взрослым следует понаблюдать за детьми. Например, могут ли они соблюдать определенные правила во время игры, ожидать желаемого или просить о помощи при необходимости. Украинская психолог Светлана Ройз поделилась с Новой украинской школой 11 вопросами, на которые должны ответить родители, перед тем как отдать ребенка в школу.

11 важных вопросов от Светланы Ройз, на которые нужно ответить родителям будущего первоклассника:

Насколько ребенок может выдержать нагрузку – быть какое-то время без мамы? Насколько отношения с родителями воспринимаются как надежные? Насколько ребенок справляется с напряжением (разочарованием) – например, когда ему не дали сразу же желаемого? Как она справится, если захочет ответить, а учитель вызовет другого ребенка? Насколько ребенок подготовлен – видел, общался с разными людьми? Есть ли у него опыт взаимодействия, обращали ли вообще его внимание на детей и взрослых разных психотипов, телесных типов, всех возрастов? Сможет ли ребенок выдержать напряжение, когда на него какое-то время не обращают персонального внимания (учитель, даже самый лучший, не сможет уделять внимание только одному ученику)? Справится ли с этой нагрузкой ребенок? Как будет вести себя – резвиться, плакать, проявлять агрессию? Воспринимает ли ребенок, что обращаются и к нему, когда обращаются ко всей группе? Может ли ребенок попросить у других людей помощь – насколько он уверен, что его поддержат? Если ребенок учится писать буквы, то говорит "я нарисовала букву" или "я написала букву"? Ведь "нарисовал" – это признак игровой, творческой деятельности и мотивации. "Написал" – уже обучающей. Насколько ребенок подвижен, раскрепощен в движениях, насколько родители позволяют или ограничивают его двигательную активность? Есть ли у ребенка режим дня, правила, что-то выполняемое регулярно (это влияет не только на возможность "выдерживать" правила, но и на общее чувство безопасности)? Насколько ребенок уверен, что он "хорош просто так"?

Кроме таких ответов на вопросы, детей можно готовить в школу и благодаря обычным делам. Например, для того чтобы тренировать память, можно предлагать ребенку подсказывать взрослым, что нужно купить из объявленного списка покупок.

Для концентрации внимания, малышу можно предложить сфокусироваться на конкретном задании. Например, он должен отвечать за покупку какого-либо продукта и не отвлекаться от этого процесса.

О готовности к школе говорит и понимание размеров. Например, дошкольник может сравнивать коробки, банки, овощи, бутылочки и т.д. Также можно считать товары в корзине и обобщать, что есть в магазине.

Также на прогулке малыш может научиться действовать по правилам, например, заранее озвучить ему путь – вправо, влево, пять шагов вперед, четыре шага вправо.

В супермаркете можно также тренировать слуховую и зрительную память. Например, спросить или запомнил ребенок, где расположен какой-то отдел или где он видел картинку с рыбой и т.д.

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