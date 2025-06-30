Что за популярный метод Фербера в воспитании детей, из-за которого поссорились Мишель и Барак Обамы

Мишель и Барак Обамы поссорились из-за популярного метода воспитания Фербера. Технику популяризировал в 1985 году доктор Ричард Фербер и она предусматривает приучение младенцев ко сну и самостоятельному успокоению.

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Идея методики предусматривает проверку состояния ребенка во время сна только через определенные промежутки времени, даже если он плачет. Как оказалось, Мишель была против такой методики. Об этом Обама рассказала в подкасте IMO, информирует Daily Mail.

"Я не хотела этого делать. Это сделал Барак. Я не знаю, смогла бы я это сделать, потому что не была уверена в этой идее, что ты просто позволяешь маленькому человеку, которого ты больше всего любишь, плакать, плакать и плакать. Возможно, это было что-то с эстрогеном и моей реакцией на плач, поэтому мы договорились, что Барак брал ночную смену, а я ложилась спать, что было полезно, потому что это помогло мне немного поспать. Мне приходилось закрывать уши, чтобы я буквально не слышала плача", – призналась Обама.

Оказалось, что метод достаточно хорошо сработал для их семьи, поскольку девочкам понадобилось не более недели, чтобы к нему привыкнуть. К тому времени, когда они начали внедрять метод Фербера, их дочерям было около четырех или пяти месяцев.

Обама также рассказала, что ее дочери начали "отталкиваться" от нее и ее мужа, когда были подростками, поскольку хотели отличиться от своих знаменитых родителей.

"Нашим дочерям 26 и 23 года, они молодые взрослые женщины. Но они точно пережили определенный период в подростковом возрасте... это был период "отталкивания". Они до сих пор это делают. Для моих детей очень важно чувствовать, что они заслужили то, что имеют в мире", – добавила Обама.

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