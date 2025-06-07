Автор бестселлеров Мел Роббинс поделилась советом №1 для воспитания психически устойчивых детей

Автор бестселлеров и эксперт по личностному росту Мел Роббинс поделилась советом для родителей, который поможет воспитать психически устойчивых детей. По ее словам, этому поможет умение взрослых преодолевать собственную тревогу. Эксперт отмечает, что это первый шаг к тому, чтобы помочь детям сделать то же самое.

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Обучение психической устойчивости дает больше шансов мальчикам и девочкам достичь успеха во взрослом возрасте, информирует CNBC. Роббинс советует воспользоваться несколькими стратегиями, чтобы предотвратить стресс. В частности, это касается общения с терапевтом, соблюдать правила здорового питания, сна, физической нагрузки и вести дневник

"Как мать, я беру на себя полную ответственность за то, что усилила тревожность моего ребенка в сто раз. Лучшее, что вы можете сделать для своей дочери, – это взять под контроль свою тревогу и вылечить ее. Хочешь знать, чему я научила свою дочь этим? Я научила ее, что она не способна столкнуться с чем-то сложным. Она дошла до того, что не хотела ходить в школу. Я не могла никуда пойти", – делится специалист.

Кроме того, родителям стоит отказаться от пользования гаджетов во время, когда нужно спать, ведь это повышает тревожность.

Роббинс отмечает, что как только взрослые возьмут под контроль свои эмоции, они смогут эффективнее общаться с ребенком. Она предложила несколько возможных формулировок. В частности: "Я знаю, что это страшно, я знаю, что это неприятно, но я буду рядом с тобой. Ты способен с этим столкнуться, дорогой".

Она замечает, что чем более спокойны взрослые во время общения с детьми, тем больше они им поверят.

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