Этот стиль воспитания приносит больше вреда, чем пользы: что такое ''тигриное родительство''

"Тигриное воспитание" – это чрезвычайно строгий стиль, где родители устанавливают очень высокие стандарты для своих детей, часто сосредотачиваясь главным образом на академических успехах и дисциплине. Такие взрослые ожидают, что их сыновья и дочери будут проводить долгие часы за учебой или практиковать такие навыки, как музыка, не имея никакой возможности для игр, отдыха с друзьями и тому подобное. Они часто не позволяют детям выбирать собственные интересы и могут наказывать их, если они сбиваются с пути.

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Этот стиль воспитания стал широко известным после книги Эми Чуа "Боевой гимн Матери-Тигрицы", в которой описаны строгие правила. Исследования показали, что дети, которых воспитывают родители-тигры, часто страдают от тревоги, депрессии и низкой самооценки, сообщает Тimesofindia.

Когда родители используют стыд или чувство вины, чтобы наказать детей за то, что они не соответствуют их ожиданиям, это может подорвать уверенность мальчиков и девочек в себе и привести к чувству никчемности.

Исследование, проведенное в Сингапуре в 2018 году, показало, что дети с очень критичными родителями, которые выдвигают к ним высокие стандарты, чаще страдают от депрессии и тревоги, чем дети с менее навязчивыми стилями воспитания. Эти малыши также могут развить перфекционизм, который вредит их эмоциональному здоровью, заставляя их бояться неудачи, вместо того, чтобы рассматривать ее как шанс научиться.

Ограничивает креативность

Такие родители часто ставят академические достижения превыше всего, оставляя мало места для творчества или социализации. Дети могут терять хобби, дружбу и время для игр, поскольку их графики заполнены обучением и практикой. Это может привести к недостатку креативности и плохим социальным навыкам, поскольку эти сферы не поощряются или им не уделяется время. Более того, поскольку "родители-тигры" жестко контролируют деятельность своих сыновей и дочерей, у них меньше возможностей делать собственный выбор. Это может повредить их навыкам принятия решений и снизить внутреннюю мотивацию, то есть они делают что-то преимущественно для того, чтобы угодить взрослым, а не потому, что хотят.

Причина такого стиля воспитания

Многие родители-тигры происходят из среды, где неудача означала серьезные последствия, такие как бедность или дискриминация. Для них подталкивание мальчиков и девочек к успеху – это способ защитить их от трудностей. Такой стиль воспитания может быть реакцией на травму или страх, когда взрослые считают, что только лучшие достижения обеспечат будущее их ребенка. Хотя такой подход имеет смысл с точки зрения выживания, он может создать эмоциональную дистанцию между родителями и детьми. Малыши могут чувствовать, что любовь и одобрение зависят от их успеха, что вызывает у них тревогу и оторванность от их настоящего "я".

Поиск баланса

Хотя воспитание "детей-тигров" может научить дисциплине и сильной трудовой этике, эксперты советуют родителям сочетать высокие ожидания с теплотой и пониманием. Малышам нужно чувствовать безусловную любовь, а не только тогда, когда они достигают целей. Позволить детям исследовать свои интересы, делать ошибки и развивать социальные навыки важно для их общего роста.

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