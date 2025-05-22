Учитель учеников, поступивших в Гарвард, Стэнфорд и Принстон, назвал четыре вещи, которые никогда не делали их родители в воспитании

Учитель старшей школы из США Тео Вольф, назвал четыре вещи, которые никогда не делали в воспитании родители успешных детей. Он поделился опытом учеников, поступивших в Гарвард, Стэнфорд и Принстон.

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Педагог рассказал, что его студенты вырастают уверенными в себе молодыми людьми, которые запускают бизнес, разрабатывают сложные проекты и выигрывают награды. Педагог описал свои наблюдения за семьями этих учеников, пишет сайт cnbc.com

Они никогда не относятся к поступлению в определенный колледж, как к единственному варианту для счастливой, продуктивной жизни

Тео Вольф говорит, что родители часто возлагают большие надежды на престижные школы, считая, что что-то меньшее неприемлемо. Тогда они с одержимостью начинают работать над достижением этой цели, заранее готовясь к тестам и подавая документы.

Вместо того чтобы зацикливаться на поступлении в какой-то один колледж, сосредоточьтесь на том, что в ваших силах. Помогите своему ребенку развить инициативность, планирование, критическое мышление, креативность и коммуникативные навыки, необходимые для успеха, независимо от того, куда он пойдет. Это те качества, на которые в любом случае обращают внимание в престижных учебных заведениях и работодатели.

Они никогда не позволяют тому, что делают другие, диктовать, что делать их детям

Подростки часто находятся под влиянием своих сверстников, но и родители не застрахованы от этого давления. Учитель признается, что часто видит, как родители записывают своих детей на какой-то кружок, руководствуясь лишь чувством конкуренции. Но эта привычка может привести к тому, что дети будут иметь типичные резюме и, что важнее, не смогут развить независимое чувство идентичности.

Хотя для детей важно общаться со своими друзьями, они также должны развивать собственное чувство себя. Что их интересует? Куда они хотят инвестировать свое время? А родителям важно быть их наставниками в этом, а также показывать собственный пример.

Они никогда не решают проблемы детей вместо них

Большинство родителей часто берутся за сложные задачи или решают проблемы от имени своих детей, но это не принесет пользы в будущем.

Педагог говорит, что иногда вмешательство родителей в учебный процесс важно, но прежде чем принять меры, спросите себя, действительно ли это нужно сейчас. Ведь именно этот момент может стать решающим для вашего ребенка – его возможностью проявить себя.

Они никогда не защищают своих детей от неудач

Учитель отмечает, что отказы и неудачи дают ученикам уверенность вернуться сильнее или помогают им переосмыслить то, как они видят себя. Кроме того, это готовит детей к реальной жизни. Так что вместо того, чтобы отговаривать их от прыжка, научите их, как оправиться от разочарования.

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