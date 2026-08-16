"Что за прикол – нести подарки детям на свой день рождения?" Распространенная традиция в детских садах разделила украинцев

Распространившаяся в настоящее время в детских садах Украины традиция приносить угощения или небольшие подарки другим детям в день рождения собственного ребенка вызвала оживленную дискуссию в соцсетях. Инициировала ее пиарщица Елизавета Москаленко.

На своей странице в Threads она написала: "А что это за прикол такой: упаковывать другим детям в детские сады подарки на день рождения СВОЕГО ребенка?". Москаленко добавила, что у неё самой детей нет, но она считает такой подход "дикухой полной".

В комментариях пользователи высказали противоположные мнения. Часть людей воспринимает эту практику как вполне нормальную и даже привычную. Они напомнили, что подобные традиции существовали и раньше: именинники приносили конфеты в школу или устраивали "сладкие столы". А самым популярным стал комментарий о том, что подобное является нормой и во взрослой жизни. "Во взрослом мире это называется – "поставить себя"", — написала одна из пользовательниц.

Впрочем, нашлись и те, кто резко раскритиковал такую практику. По их мнению, она утратила смысл и превратилась в лишние расходы и формальность. Некоторые родители возмущались тем, что вместо простого угощения появились целые наборы из игрушек, сладостей и мелких подарков, которых у детей и без того в избытке.

Отдельно в обсуждении поднимается тема социального неравенства. Сама же автор поста упомянула, что в ее детстве не все семьи могли позволить себе приносить угощения. Иногда это становилось причиной буллинга или отчуждения. Из-за этого сейчас некоторые родители принципиально отказываются от подобных традиций, чтобы не оказывать давления на других.

В то же время другие защищают такую практику, подчеркивая ее эмоциональную составляющую. По их словам, детям нравится не только получать, но и дарить – это создает ощущение праздника и формирует навыки взаимодействия в коллективе. В некоторых детских садах подчеркивают, что участие в этом добровольное и никакого принуждения нет.

Кроме того, пользователи объяснили, что современный формат с небольшими подарками частично появился из-за ограничений на питание в детских садах. Поэтому родители рассказали, как ищут альтернативу традиционным тортам или сладостям.

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